Rosanna Cancellieri critica Chiara Ferragni: “Non ha talento, se non quello di ostentare” A La vita in diretta, Rosanna Cancellieri ha espresso un giudizio tagliente su Chiara Ferragni e le polemiche che l’hanno investita negli ultimi giorni.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata de La vita in diretta, trasmessa martedì 6 settembre, Alberto Matano ha parlato delle polemiche che hanno investito Chiara Ferragni nelle ultime settimane. L'imprenditrice è stata criticata sia per la foto estrema in cima a un dirupo che per l'aperitivo fatto su un ghiacciaio. Tra gli opinionisti che hanno commentato le vicende, la più tagliente è stata Rosanna Cancellieri.

Cosa ha detto Rosanna Cancellieri su Chiara Ferragni

Rosanna Cancellieri, interpellata da Alberto Matano per commentare le polemiche che hanno interessato Chiara Ferragni, è stata decisamente netta. La settantenne ha spiegato di ritenere che l'imprenditrice non abbia talenti, se non quello di cercare di stupire per attirare l'attenzione:

Ma cosa ci vogliamo aspettare da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato il compleanno con il lancio di cetrioli e pomodori in un supermercato. Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire sempre. E quello che fa deve essere sempre un po' sopra le righe. Anche perché poi altri talenti non credo che ne abbia. È un'imprenditrice? Questo è un argomento un po' delicato. Io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti. Lei ha messo il suo Truman Show.

Stefania Orlando difende Chiara Ferragni

Alberto Matano ha rimarcato come Chiara Ferragni sia protagonista di "una serie di campagne in difesa dei diritti" e Stefania Orlando gli ha fatto eco, dichiarando che accanto a qualche scivolone, l'imprenditrice ha compiuto anche gesti di valore: