Il vincitore di Sanremo 2025 avrà un'esclusiva Rai fino al 18 febbraio, confermata la clausola "anti Fazio" Confermata la clausola – cosiddetta "anti Fazio" – introdotta lo scorso anno all'interno del regolamento del Festival di Sanremo che impedisce al vincitore del Festival di partecipare a trasmissioni che non siano targate Rai nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione.

A cura di Stefania Rocco

È stata confermato l’inserimento della cosiddetta clausola “anti Fazio” inserita lo scorso anno all’interno del regolamento del Festival di Sanremo. Per evitare che il vincitore dell’edizione possa rilasciare interviste a trasmissioni che non siano targate Rai nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione – a Che tempo che fa ad esempio, com’è accaduto ogni anno finché il programma andava in onda su Rai3 – gli artisti si impegneranno a firmare un'esclusiva con la Rai che, in caso di vittoria, li impegnerà fino al 18 febbraio, 3 giorni dopo la conclusione del Festival.

Il divieto imposto ai Big in gara

L’esclusiva che gli artisti si impegnano a firmare in caso di vittoria non è l’unico “paletto” che i Big in gara saranno costretti a rispettare. Secondo Davide Maggio, resta in piedi anche la clausola che impedisce agli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston di esibirsi in tv o sui social nei due mesi e mezzo che precedono l’inizio del Festival. Il divieto è valido in Italia ma si estende anche all’estero e fa riferimento a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano un’esibizione musicale diffusa in tv, via internet o radiofonica. Il divieto cessa una volta terminata la quinta serata del Festival.

Il regolamento di Sanremo 2025: cosa cambia rispetto al passato

Sono diverse le novità introdotte da Carlo Conti e dalla squadra Rai in vista della prossima edizione del Festival. La prima e più corposa fa riferimento alla scelta di separare la gara dei Big da quella delle Nuove Proposte. La seconda novità riguarda la serata delle cover che consisterà in una gara a parte, completamente slegata dalla votazione che consentirà al voto combinato espresso da giuria tv e web, televoto e radio di eleggere il vincitore assoluto del Festival. Nel corso della quarta serata sarà eletto, invece, il vincitore della serata delle cover.