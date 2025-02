video suggerito

Il climber Dedelate riesce a introdursi al Teatro Ariston, le foto sui social: "Nessuna sicurezza" Dedelate, influencer e urban climber, è riuscito ad accedere al Teatro Ariston. Sul suo profilo social sono apparsi foto e video girati sia all'esterno che all'interno della struttura.

L'influencer noto con il nome Dedelate è riuscito ad accedere al Teatro Ariston. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 250mila follower, ha pubblicato diverse foto scattate all'interno della struttura. Il ragazzo, che di recente è stato denunciato per danneggiamento aggravo e per invasioni di edifici, è conosciuto sui social per essere un urban climber. La sua ultima "impresa" a Sanremo arriva a pochi giorni dalla denuncia di Striscia la Notizia sulla sicurezza del Festival di Sanremo.

Dedelate a Sanremo 2025: "Nessuna sicurezza"

Dedelate, "l'arrampicatore urbano" noto sui social per scalare edifici e monumenti, ha condiviso sui social la sua nuova "fatica": introdursi all'Ariston. Sul suo profilo Instagram è apparso un carosello di foto e video sia dall'esterno che dall'interno del Teatro, incluso un filmato durante l'esibizione di Tony Effe. A corredo del post, si legge: "Nessuna sicurezza". Nel post anche diversi video della polizia e delle forze dell'ordine.

Striscia la Notizia sulla sicurezza al Festival di Sanremo 2025: "Siamo riusciti a entrare con un coltello"

Con diversi servizi, Striscia la Notizia aveva dimostrato come il sistema di sicurezza di Sanremo fosse poco efficace. Uno dei ganci del tg satirico, infatti, era riuscito ad entrare nella zona rossa del Festival con un coltello legato in vita. Pinuccio, inviato della trasmissione, aveva chiesto un chiarimento nel corso della conferenza stampa del 13 febbraio della kermesse canora: "Abbiamo dimostrato che si poteva entrare nella zona rossa con un coltello. Ci attenderemo delle risposte su chi appalta la sicurezza". Con la sua risposta, il conduttore artistico Carlo Conti si era complimentato con il programma di Canale 5: "Molto male che si sia riusciti a entrare nella zona rossa con un coltello. Voi avete fatto, come sempre, alla grande il vostro lavoro, viva Striscia".