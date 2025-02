Denunciato l’influencer Dedelate: ha scalato la cupola di San Gaudenzio a Novara e ne ha postato il video Dedelate, noto influencer e urban climber, è stato denunciato per danneggiamento aggravato e per invasione di edifici dopo aver scalato la Cupola di San Gaudenzio a Novara. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

La polizia di Stato di Novara ha denunciato per danneggiamento aggravato e per invasione di edifici l'influencer noto col nome di Dedelate, dopo che aveva scalato la Cupola di San Gaudenzio, riprendendo l'azione e pubblicando il video sul suo profilo Instagram il 29 gennaio.

Gli agenti sono risaliti al giovane, che ha 18 anni ed è residente nella provincia di Sondrio, attraverso la visione dei video che lui stesso aveva postato sui propri canali social, dove è molto seguito e noto proprio per le sue incursioni da urban climber. In particolare sul suo profilo Instagram, che conta 240 mila follower, è apparso un selfie con la statua del Cristo Salvatore alta quasi 5 metri, posta sulla sommità nel 1878, all'altezza di 121 metri con il commento "tocco il fondo, dopo tocco il cielo".

Alle indagini ha collaborato la polizia scientifica che ha eseguito un sopralluogo dell'esterno e dell'interno della Basilica, verificando che il ragazzo era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini sono state messe poi a disposizione dalla Polizia Locale.

Gli investigatori hanno poi accertato che il ragazzo per arrivare in cima alla cupola aveva danneggiato alcuni lucchetti di sicurezza. Nella perquisizione domiciliare del giovane, sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per la scalata e, nascosto, un cellulare con video e foto delle diverse iniziative del ragazzo, anche in altri luoghi. Il questore della provincia di Novara ha predisposto nei confronti del giovane un foglio di via dal comune.

L'influencer aveva già scalato il Duomo di Milano e il palazzo dell’Arengario sempre nel capoluogo lombardo. Anche in quel caso era stato denunciato per invasione di edifici e danneggiamento. Ha scalato senza autorizzazione anche il duomo di Firenze, il Castello Sforzesco, un’auto della polizia, lo stadio di San Siro durante un concerto e il teatro Ariston durante il festival di Sanremo.