I Maneskin tornano a Eurovision 2022, canteranno Supermodel per la prima volta I Maneskin tornano a Eurovision 2022 presentando per la prima volta live il nuovo singolo “Supermodel”.

A cura di Francesco Raiola

I Maneskin a Eurovision 2022 (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Anche i Maneskin saranno all'Eurovision Song Contest 2022, esibendosi nella serata finale con il loro singolo inedito Supermodel. Era nell'aria, ma adesso è arrivata la conferma: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan saliranno di nuovo sul palco che gli ha permesso di trovare la fama mondiale e vivere un 2021/2022 da favola, portando la bandiera del rock made in Italy in giro per il mondo, negli studi tv americani, sui maggiori palchi internazionali e soprattutto nelle classifiche di mezzo mondo. I Maneskin, infatti, tornano a un anno di distanza lì dove trionfarono con "Zitti e buoni" nel 2021, riportando la competizione in Italia a 20 anni di distanza dall'ultima volta, quando a vincere fu Toto Cutugno.

"Dopo un anno di clamorosi successi, i Måneskin tornano a brillare sul palco dell'Eurovision", la presentano così la presenza della band italiana sul palco della finale del 14 maggio, direttamente dal Pala Alpitour dove i Maneskin si esibiranno per la prima volta live con la loro ultima canzone "Supermodel" che sarà disponibile dal 13 maggio e che sarà immediatamente presentata live su quel palco. Lo scorso anno la vittoria a Rotterdam li portò in vetta sia alle classifiche europee che a quelle angloamericane, sia con Zitti e buoni, appunto, che con "I wanna be your slave", canzone che avrebbe dovuto conservare ed espandere il successo di Eurovision.

Poi successe una cosa inaspettata, ovvero che la loro cover di "Beggin'", pezzo fatto a X Factor e contenuto nel loro primo Ep "Chosen" diventasse virale su TikTok e da lì a essere la loro canzone più famosa di sempre, portandoli nella classifica dei 15 artisti più ascoltati su Spotify e a essere i secondi italiani con una canzone oltre il miliardo di ascolti. Resta da capire cosa succederà adesso, dopo la registrazione del loro prossimo album a Los Angeles e con un singolo, Supermodel, appunto, che ha alla produzione Max Martin, Rami e Sly, tre di coloro che hanno riscritto le regole del pop internazionale.