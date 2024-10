I Jalisse hanno presentato due brani al Festival di Sanremo di Carlo Conti: “Ventottesimo tentativo, non molliamo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

I Jalisse non si arrendono. Continuano a credere nel sogno di tornare sul palco dell'Ariston e si impegnano perché accada. In collegamento con il programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno svelato di avere inviato dei brani per avere la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti.

I Jalisse si candidano a Sanremo 2025

Per il ventottesimo anno di fila, i Jalisse hanno presentato dei brani a Sanremo: "Chi la dura la vince", ha commentato Alessandra Drusian. In collegamento con Caterina Balivo ha spiegato:

Abbiamo scritto due brani, li abbiamo proposti entrambi. Aspettiamo e vediamo. Se sarà la volta buona bene altrimenti andremo avanti per la nostra strada. Questo è il ventottesimo anno.

Fabio Ricci ha aggiunto: "Sai che noi ogni anno presentiamo un brano, quindi non molliamo".

Il Festival di Sanremo resta un sogno per Alessandra Drusian e Fabio Ricci

Lo scorso anno, in un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto, Alessandra Drusian e Fabio Ricci avevano precisato di non provare astio nei confronti di Amadeus che aveva scartato tutti i loro brani. Avevano anche assicurato che ci avrebbero riprovato e così è stato:

Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio. Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci riproveremo a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli.

Ricordiamo che i Jalisse vinsero Sanremo 1997 con il brano Fiumi di parole. Non resta che attendere che Carlo Conti riveli la lista dei Big del Festival di Sanremo 2025 per scoprire se tra i cantanti in gara ci saranno finalmente anche i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci.