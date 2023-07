I Jalisse: “Riproveremo a partecipare a Sanremo. Sia chiaro, non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus” Alessandra Drusian e Fabio Ricci, intervistati dal Corriere del Veneto, hanno parlato del sogno del Festival di Sanremo, dell’esperienza all’Isola dei famosi e del gesto inaspettato di Helena Prestes.

A cura di Daniela Seclì

I Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, si sono raccontati in un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto. La coppia è reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi, dove i due artisti si sono riscoperti più innamorati che mai. Ma il reality è stato anche l'occasione per creare nuova musica. Il disco Perdono è nato proprio lì. Fabio Ricci ha raccontato:

Scrivevamo con i carboncini di legno del fuoco su foglie secche. Appena uscito dall’Isola, il 30 giugno, la prima cosa che ho fatto a casa è stato chiudermi in studio e cantare il brano. Che poi abbiamo completato quando è uscita dall’Isola anche Alessandra.

I Jalisse ritentano la carta del Festival di Sanremo: la precisazione su Amadeus

“C’è stato un periodo nero subito dopo la grande vittoria a Sanremo, ma l’abbiamo trasformato in periodo bianco e periodo a colori, portando avanti tanti nuovi progetti. Creare una famiglia per noi è stata la luce, la base solida, più importante di tutto. Le varie esclusioni a Sanremo non sono un periodo nero, ma intoppi che accadono nel cammino di ogni artista. Le polemiche poi, tutte strumentali e mai partite da noi”: ha chiarito Alessandra Drusian al Corriere del Veneto. Fabio Ricci ha colto l'occasione per fare una precisazione che riguarda Amadeus:

Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. Anzi, gli abbiamo augurato buon lavoro. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio. Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci proveremo quest’anno a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli.

I Jalisse e il gesto di Helena Prestes dopo l'Isola dei famosi 2023

I Jalisse, infine, hanno parlato dell'attuale rapporto con i concorrenti con i quali hanno condiviso l'esperienza dell'Isola dei famosi. Alessandra Drusian ha dichiarato che è difficile che nascano delle amicizie in un contesto caratterizzato da "privazioni e nervosismo per la convivenza forzata e fame". Sull'Isola, durante una lite con Helena Prestes, disse di non volerla incontrare mai più. Tuttavia, secondo quanto racconta Fabio Ricci, l'ex naufraga (qui l'intervista rilasciata a Fanpage.it) avrebbe fatto un gesto molto carino nei confronti della loro figlia: