Helena Prestes contro tutte, Alessandra Drusian: “Dopo l’Isola non voglio incontrarti mai più” All’Isola dei famosi 2023, Helena Prestes è tornata su Playa Fantasma e ha avuto un acceso confronto con Alessandra Drusian, Cristina Scuccia e Pamela Camassa.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei famosi 2023, Helena Prestes è tornata su Playa Fantasma dove ha avuto un confronto con Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. La modella si è detta delusa da tutte e tre e, nel corso della diretta di lunedì 29 maggio, è avvenuta la resa dei conti tra loro. Ecco cosa si sono dette.

Pamela Camassa e Cristina Scuccia rispondono a Helena Prestes

Pamela Camassa ha replicato all'accusa di non avere personalità: "Ti ho sempre detto quello che pensavo. Volevi in tutti i modi sapere della mia vita, ma non si va a comando. Hai un carattere non compatibile con me, te l'ho detto dai primi giorni. Fai pace con te stessa, con la tua vita e smettila di dire che non abbiamo personalità". Cristina Scuccia, invece, ha detto:

So che ti senti delusa, perché abbiamo iniziato un rapporto insieme. Le amicizie vere si coltivano nel tempo. Mi hai chiesto di fare un'amicizia perché funziona in televisione. Abbiamo due punti di vista diversi, non possiamo incontrarci mai. Mi sembravi una persona di cui potermi fidare, ma hai troppe sfaccettature, non è più scattata l'empatia. Io amo le persone limpide. Devo trovare me stessa? L'ho già trovata.

Alessandra Drusian furiosa con Helena Prestes

Helena Prestes ha accusato Alessandra Drusian di vivere all'ombra del marito e di aver litigato con lei per emergere. La cantante dei Jalisse non ci ha visto più:

Non siamo compatibili io e te. Ho cercato di farti capire determinate cose, ti ho detto di imparare ad ascoltare e tu mi hai chiesto di aiutarti. Non sono all'ombra di Fabio, lui ha la sua personalità e io la mia. Puoi stare zitta? Non hai rispetto. Aspetta che io finisca di parlare. Allora la prossima volta che parli tu, io mi giro dall'altra parte come fai sempre tu, quando cerco di intromettermi nel tuo discorso per spiegare. Utilizzerò l'indifferenza, se rientrerai nel gruppo. Dire che non sono una donna, mi dispiace, ma non lo accetto. Hai detto che non sono una donna! Non ho bisogno dei tuoi consigli, non vedo l'ora di uscire da qua e non incontrarti più figlia mia. Un carattere come il tuo non l'accetto.

Helena ha replicato: "Io dico le cose in faccia, non chiamo mio marito, vergognati".