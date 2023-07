L’ironia di Fiorello: “Morgan direttore artistico di Sanremo al posto di Amadeus, vedrete che successo” Esilarante video di Fiorello e Biggio. I conduttori di Viva Rai2 hanno ironizzato su Sgarbi e Morgan che riterrebbero Amadeus incapace di fare il direttore artistico del Festival di Sanremo.

A cura di Daniela Seclì

Fiorello è ricomparso sui social insieme a Biggio. Lo sfogo di Amadeus, che nelle scorse ore ha scritto: "In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare", era un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Così, i conduttori di Viva Rai2, con la consueta ironia, si sono rivolti all'amico Amadeus.

Fiorello e Biggio commentano lo sfogo di Amadeus

Fiorello ha introdotto l'argomento: "Ho letto la frase di Amadeus, sai con chi ce l'aveva? Molto probabilmente ce l'aveva con l'onorevole Sgarbi e col genio Morgan. Hanno detto che Amadeus non sarebbe capace di scegliere le canzoni di Sanremo. Avete ragione, non è capace". Così, Fiorello e Biggio hanno elencato una serie di brani sanremesi, scelti appunto da Amadeus, che sono stati molto apprezzati: Fai rumore di Diodato, Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, Dove si balla di Dargen D'Amico, Ovunque sarai di Irama, Apri tutte le porte di Gianni Morandi, Brividi di Mahmood e Blanco, Sesso occasionale e Tango di Tananai. Poi, Biggio ha fatto l'esempio dei Maneskin e Fiorello: "Con Zitti e Buoni hanno addirittura vinto l'Eurovision, li hai rovinati. Sono famosi in tutto il mondo per colpa di Amadeus che non è capace".

L'augurio a Morgan

I due hanno concluso con tono ironico, rivolgendo a Morgan l'augurio di diventare presto direttore artistico del Festival di Sanremo, perché di certo sarà in grado di sfornare successi: