I cachet di Sanremo 2025, quanto guadagna Carlo Conti e i compensi di coconduttori, cantanti e ospiti Il cachet di Carlo Conti e dei coconduttori, cantanti e ospiti al Festival di Sanremo 2025. Gerry Scotti e Edoardo Bove hanno rinunciato al compenso.

A cura di Daniela Seclì

Quanto guadagna Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025? E a quanto ammonta il cachet di coconduttori e cantanti? Anche quest'anno circolano le indiscrezioni sui compensi. Ma anche una certezza. Gerry Scotti ha chiesto di rinunciare al cachet. Il conduttore, che ha affiancato Carlo Conti nella prima serata della kermesse canora trasmessa martedì 11 febbraio, ha dichiarato all'Ansa: "Al festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. È l'unica conditio sine qua non che ho posto a Carlo Conti quando mi ha chiamato".

Il cachet di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025

Al momento non esistono cifre ufficiali quando si parla dei cachet di Carlo Conti e dei coconduttori del Festival di Sanremo 2025. Ci sono, però, dei rumors che circolano con insistenza. Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, il cachet del conduttore e direttore artistico della kermesse canora si aggirerebbe intorno ai 500mila euro. Cifra che comprenderebbe non solo l'intera settimana, ma anche tutto il lavoro svolto in questi mesi.

Quanto guadagnano i coconduttori di Sanremo 2025

I coconduttori del Festival di Sanremo saranno dodici Antonella Clerici, Gerry Scotti, che sono stati protagonisti della prima serata, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda serata, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa nella terza serata, Mahmood e Geppi Cucciari nella quarta serata e Alessia Marcuzzi ed Alessandro Cattelan nella quinta e ultima serata. Secondo quanto riporta Quotidiano Nazionale – escluso Gerry Scotti che ha rinunciato al cachet – ciascun conduttore dovrebbe guadagnare intorno ai 25 mila euro.

Il compenso di cantanti e ospiti

Secondo Il Corriere della Sera, gli ospiti di Sanremo 2025 potrebbero arrivare a percepire tra i 50mila e i 100mila euro per la loro esibizione. Edoardo Bove, invece, parteciperà a titolo gratuito. Quanto ai cantanti, secondo Quotidiano Nazionale, si parla di cifre che vanno da 53mila a 65mila ma destinate all'intero progetto e alle case discografiche. Al cantante andrebbe un compenso pari a circa 8mila euro.