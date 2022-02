Giulia Salemi a Fanpage.it: “Vorrei condurre Sanremo e raccontare la storia di un altro Paese” Giulia Salemi, influencer italo-persiana, sogna di condurre il Festival di Sanremo per portare la storia di un altro paese. E durante la diretta Instagram di Fanpage.it, racconta le sue impressioni su questa edizione, che commenterà come inviata.

Giulia Salemi commenterà il Festival di Sanremo 2022 insieme a Radio KissKiss. Per l'ex gieffina e influencer italo-persiana si tratta della prima esperienza in diretta dalla città dei Fiori. Ospite della diretta Instagram di Fanpage.it, svela i suoi cantanti preferiti e le impressioni su queste prime tre serate della kermesse.

Il commento sulle prime serate del Festival

Giulia Salemi si è collegata con Fanpage.it dal suo appartamento di Milano, prossima alla partenza per Sanremo, dove troverà il fidanzato Pierpaolo Pretelli ad aspettarla: "Pierpaolo è già a Sanremo, in diretta con Domenica In. Io parto tra qualche ora e sarò con Radio KissKiss". In attesa di iniziare la sua nuova avventura professionale, l'influencer racconta chi sono i suoi Big preferiti in gara e quelli che l'hanno colpita di più:

"Elisa è stata favolosa, una fuoriclasse. Per me non è in gara, è una super ospite, l'ho percepita come Cremonini. Poi mi aggrego all'opinione su Mahmood e Blanco, sono sicuramente loro la rivelazione. Credo che sia un pò too much questa cosa del FantaSanremo, prima non capivo nulla ma ora ho capito tutto. Anche Amadeus si è messo in gioco e ho trovato giuste le tempistiche e gli interventi dei comici".

Giulia Salemi ha voluto spendere qualche parola anche per la co-conduttrice della serata di ieri, Drusilla Foer, che ha riscosso un enorme successo grazie alla sua personalità e ironia: "La aspettavo fortemente, amo la sua originalità ed eleganza. Non è per niente convenzionale. È un bellissimo messaggio".

Il sogno del palco dell'Ariston

Come Malika Ayane (anche lei ospite della diretta di Fanpage.it), Giulia Salemi non nasconde il desiderio di salire sul palco dell'Ariston, magari come conduttrice o co-conduttrice al fianco del direttore artistico: "Sarebbe il mio sogno, mi piacerebbe vedere la nuova leva, le nuove generazioni. Sono italo-persiana, mi piacerebbe raccontare la storia di un altro paese. Sanremo è sempre più aperto a tutti i tipi di linguaggi".