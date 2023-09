“Gigi D’Alessio co-conduttore di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus”: parla il cantante Gigi D’Alessio smentisce la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 in qualità di co-conduttore al fianco di Amadeus: “Se fosse stato vero lo avrei detto. Magari! Sarebbe un onore, ma quando escono queste notizie random sono fake”.

A cura di Gaia Martino

Diversi mesi fa ha iniziato a circolare il rumor che vede Gigi D'Alessio al fianco di Amadeus per la nuova edizione del Festival di Sanremo. A far chiacchierare è stato un incontro in radio tra il cantante napoletano e Fiorello, documentato da una foto, stando a quanto si legge su Il Mattino, accompagnata da un testo "Sanremo 2024". Nelle ultime ore però D'Alessio ha smentito categoricamente una sua partecipazione alla kermesse: "Se fosse stato vero lo avrei detto".

La smentita di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio non sarà al fianco di Amadeus nella nuova edizione del Festival di Sanremo. Voci insistenti lo vedevano come nuovo co-conduttore della kermesse, al posto di Gianni Morandi. "Io a Sanremo? Se fosse stato vero lo avrei detto. Magari! Sarebbe un onore, ma il rapporto che ho con Amadeus è leale, cosa non usuale nel nostro ambiente, e lui mi avrebbe chiamato per dirmi eventualmente ‘Gigi ti va di fare questa cosa?’. Quando escono queste notizie random sono fake". Con queste parole ai microfoni di Radio Subasio, nel programma "Radio Subasio Music Club", ha così smentito l'indiscrezione.

Sanremo 2024: le date delle serate e le novità

Per la quinta ed ultima volta, Amadeus alirà sul palco dell'Ariston per presentare il Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse lo scorso luglio ha rivelato le prime novità che riguarderanno la prossima edizione dello show che andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2024. Gli artisti non previsti in gara in una singola serata parteciperanno ugualmente allo spettacolo per introdurre le esibizioni degli altri nelle vesti di "co-conduttori". Alla giuria si aggiungerà quella Radio, mentre scomparirà quella Demoscopica. 26 saranno i cantanti, compresi i 3 finalisti di Sanremo, e nella serata Cover potranno cantare anche brani da loro stessi precedentemente pubblicati.