Gabriele Corsi non si presenta al DopoFestival per problemi di salute, Cattelan: “Ha la febbre, non ce l’ha fatta a esserci”

A cura di Daniela Seclì

Anche Gabriele Corsi, conduttore del PrimaFestival con Mariasole Pollio e Bianca Guaccero, sta facendo i conti con alcuni problemi di salute. Ha dovuto rinunciare alla partecipazione al DopoFestival perché ha la febbre. Il Festival di Sanremo 2025 è stato funestato da malattie e infortuni.

Gabriele Corsi dà buca al DopoFestival: ha la febbre

Alessandro Cattelan, in apertura dell’ultima puntata del DopoFestival, andata in onda venerdì 14 febbraio, non ha potuto fare a meno di rimarcare i problemi di salute che stanno affliggendo diversi protagonisti di questo festival: “È il mio primo Sanremo, mi sembra ci sia in giro di tutto, è normale che siano tutti ammalati e infortunati?“. Mariasole Pollio, ospite della puntata, ha fatto sapere: “Noi abbiamo Gabriele Corsi con la febbre“. Cattelan ha confermato “Doveva essere qua, invece non ce l’ha fatta". Lo stesso Corsi ha pubblicato su Instagram una foto in cui è a letto:

La febbre del venerdì sera. P.s. Ho detto a Laura Pertici (sua moglie, ndr) vieni che andremo a delle feste pazzesche.

Sanremo 2025, tra malattie e infortuni

Ma Gabriele Corsi non è l’unico a fare i conti con problemi di salute al Festival di Sanremo 2025, anche Joan Thiele – ospite della puntata del DopoFestival trasmessa venerdì 14 febbraio – sta poco bene. Alessandro Cattelan ha fatto sapere: "Ha avuto dei giorni di salute difficili". E poco dopo l'ha salutata perché potesse andare a riposare: "Joan abbiamo anticipato che hai avuto delle giornate un po’ complicate dal punto di vista fisico. Domani c’è la finale di Sanremo, ti lasciamo andare a riposare“. L’artista ha precisato: "Niente di grave“. Tra coloro che hanno affrontato l'evento non propriamente al top, rientrano anche Francesca Michielin e Kekko Silvestre dei Modà. Entrambi hanno avuto un infortunio proprio poco prima che Sanremo 2025 iniziasse.