Fedez vicino ad Achille Lauro e Tony Effe, Emis Killa assente: la foto ufficiale di Sanremo 2025 dice già tutto Nella tradizionale foto di Tv Sorrisi e Canzoni ci sono tutti gli elementi per capire quale sarà lo schema delle polemiche di questo Sanremo 2025.

A cura di Andrea Parrella

Tra gli eventi tradizionali che precedono il Festival di Sanremo c'è la pubblicazione del numero di Tv Sorrisi e Canzoni, con la copertina classica in cui i conduttori incontrano tutti gli artisti in gara. Così sarà anche quest'anno, con la foto che immortala Carlo Conti in compagnia dei 29 artisti in gara dall'11 al 15 febbraio all'Ariston.

Il ritiro di Emis Killa

Il numero ci dice già che la copertina è stata prontamente aggiornata dalla redazione di Tv Sorrisi e Canzoni dopo il ritiro di Emis Killa dei giorni scorsi. Come noto il cantante, iscritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva ha preferito ritirarsi dalla gara nonostante fosse tra i 30 artisti selezionati da Conti, per evitare che la sua gara venisse condizionata da questa notizia.

Achille Lauro e Fedez vicini

Ma l'assenza di Emis Killa non è il solo dettaglio evidente della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Piuttosto lampante è infatti la vicinanza di Fedez, Achille Lauro e Tony Effe, accostati non a caso. I tre, a giudicare dai gossip e le notizie degli ultimi mesi e, in particolare, degli ultimi giorni, sono candidati ad essere protagonisti assoluti del chiacchiericcio che precederà e, presumibilmente, dominerà la settimana sanremese. Il caso Corona, con le rivelazioni legate a Fedez e alla sua relazione con Angelica Montini mentre era sposato con Chiara Ferragni, ha fatto montare un nuovo caso sul rapper e a rimorchio sono arrivate le rivelazioni di Alessandro Rosica, secondo cui "Federico Lucia non parla più con Achille Lauro" dopo aver scoperto la relazione segreta tra lui e la sua ormai ex moglie. Una vicenda sulla quale non sono giunti commenti di Fedez, ma non è passata inosservata la scelta ironica di Achille Lauro di mostrare la sua squadra al Fantasanremo che includeva lo stesso Fedez.

Fedez e Tony Effe, il dissing finito in secondo piano

Questo possibile dualismo sanremese ha potenzialmente oscurato quello tra Fedez e Tony Effe, che erano stati protagonisti dell'ormai celebre dissing di fine 2024, in cui si attaccavano a distanza. All'annuncio dei 30 artisti di dicembre, la presenza dei due nomi aveva fatto pensare immediatamente a questa coincidenza, ma è evidentemente che l'attenzione negli ultimi giorni, sembri essersi spostata altrove.

Ad ogni modo nella foto di Tv Sorrisi e Canzoni si possono intravedere i momenti salienti di Sanremo 2025. Si tratterebbe tuttavia di un'ipotesi affrettata e alquanto ingenua, visto che il Festival, nella sua storia, ha dimostrato tanto di avere necessità di polemiche, quanto di essere in grado di spegnerne e crearne di proprie.