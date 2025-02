Fedez non vorrebbe partecipare al Dopo Festival a causa di Selvaggia Lucarelli? La risposta di Alessandro Cattelan Rispondendo a una domanda di Fanpage.it nella conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2025, Alessandro Cattelan ha se spiegato se è vero che Fedez non sarà presente al DopoFestival per evitare l’incontro-scontro con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Cattelan sarà conduttore del Dopo Festival di Sanremo 2025 insieme a Selvaggia Lucarelli. Durante la conferenza stampa di apertura della kermesse dell'11 febbraio, rispondendo a una domanda di Fanpage.it, il conduttore ha spiegato se è vero che Fedez non parteciperà allo spazio post diretta visti i recenti gossip che l'hanno coinvolto e che hanno toccato anche la giornalista.

La risposta di Cattelan su Fedez a Fanpage.it

Fanpage.it ha chiesto ad Alessandro Cattelan se è vero che Fedez non parteciperà allo spazio del DopoFestival per evitare l'incontro-scontro con Selvaggia Lucarelli visti i recenti gossip. "Non lo so se è vero o no, ma credo che non debba essere vissuto come una corte d'accusa. Non sarà un tribunale quel posto, ma un posto dove divertirsi e scherzare. Capisco che per quello che è successo recentemente ci si vada a infilare in quell'argomento lì", ha spiegato il conduttore. Poi ha precisato:

Selvaggia è una persona intelligente che parla di mille cose, tra cui questa (Fedez, ndr). Io quando l'ho chiamata non avevo idea della lista dei cantanti di Sanremo. Ho sempre vissuto Sanremo come spettatore e le polemiche hanno sempre fatto parte di questo spettacolo. Per il gossip, si dà la colpa a chi lo utilizza, a chi lo fa, ma ci si deve rendere conto che se c'è qualcuno che vende, c'è qualcuno che compra.

Infine, sulla presenza di Fedez, Cattelan ha concluso: "Non ne so nulla. Non abbiamo ancora scaletta, non dico che facciamo senza, ma quasi".