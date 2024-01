FantaSanremo 2024: i nomi per le squadre più divertenti ed originali, idee e consigli FantaSanremo 2024, il fantasy-game legato al Festival di Sanremo, è arrivato alla sua quinta edizione. Anche quest’anno, gli utenti potranno scegliere i nomi più divertenti e originali per la propria squadra. Qui ne trovi alcuni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

FantaSanremo 2024

Dal 27 dicembre scorso, è ufficialmente aperto il FantaSanremo 2024. Il gioco, nato nel 2020 e basato sul Festival della canzone italiana, permette agli utenti di comporre una squadra di 5 Big in gara, tra di loro anche un capitano, che raccoglierà o perderà punti in "base a cosa faranno i suoi artisti". Il regolamento indica una lista di bonus e malus che la giuria utilizzerà per assegnare un punteggio alle esibizioni, lungo tutto il Festival, di ogni cantante in gara. Chi avrà accumulato più punti durante la kermesse, sommando quelli dei cinque Big nella propria squadra, o ne avrà persi meno, conquisterà la testa della classifica del fantasy game, aggiudicandosi la vittoria. Dopo l'annuncio delle quotazioni dei Big, avvenuto per questa edizione lo scorso 26 dicembre, ognuno potrà spendere 100 baudi per collezionare i cinque artisti che andranno a comporre la propria squadra. Dai più quotati Angelina Mango, Alessandro Amoroso ed Emma Marrone si passa ai decisamente più economici Santi Francesi, Clara e BNKR44, fermi a soli 16 baudi di valutazione. Tra le prime cose da fare per partecipare al FantaSanremo 2024, ci sarà da scegliere il nome della propria squadra, un momento che negli ultimi anni ispirato la creatività degli utenti con formule come Rosa Chemical Brothers o Ternananai. Anche quest'anno ce ne saranno molti divertenti e originali, ispirati sia dai concorrenti Big in gara, ma anche dall'evento e dal suo presentatore e direttore artistico Amadeus. Qui puoi trovarne alcuni:

Real Madeus

Vascolizzati

Alfa e Omega

I Santi Francesi e D'Artagnan

Loredana Pertè

Gazzelle e Leoni

La Sad, però felice

Sangeolier

Atletico 31

Madamester United

Il Volo e la Caduta

Olly e Benji

Totò Coutinho

Angelina Passion Fruit

Nenga e Rek

Questa non è Ibiza

Emma non ho mica capito