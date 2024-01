Consigli FantaSanremo 2024, come creare la squadra: la lista dei cantanti e chi scegliere come capitano Manca poco più di un mese dal Festival di Sanremo 2024 e già migliaia di persone stanno formando le proprie squadre al FantaSanremo. Qui i consigli per una squadra competitiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, Geolier e Annalisa al Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte, e simultaneamente, anche il FantaSanremo sta vivendo uno dei periodi più intensi: la registrazione della squadra e la scelta dei concorrenti Big da includere. Anche quest'anno i giocatori avranno a disposizione i 100 baudi da scommettere sui 5 potenziali artisti che potrebbero accumulare più punti durante la kermesse. Un equazione che dovrà garantire il giusto equilibrio tra candidati alla vittoria finale del Festival di Sanremo, ma anche alcuni artisti che potrebbero raccogliere bonus durante le esibizioni sul palco dell'Ariston. Un altro aspetto importante del FantaSanremo 2024, sarà anche la scelta del nome della squadra: vi abbiamo elencato qui i più divertenti ed originali. In quest'articolo, forniremo una guida completa su chi prendere al FantaSanremo 2024, tra sorprese, ma anche alcune conferme del passato, come Emma Marrone, che nel 2022 è stata l'artista ad aver guadagnato più punti, con la stella dell'inseguimento da parte della polizia.

Come creare la squadra e la divisione del budget: le quotazioni in baudi

Saranno 30 i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2024, una rosa già più ampia rispetto allo scorso anno, dove sarà possibile scommettere anche su tre tra i favoriti alla vittoria finale come Angelina Mango, Annalisa o Geolier, rispettivamente a quota 23 e 22 baudi. Tra loro tre potrebbe nascondersi la scelta del capitano, a cui aggiungere buone scommesse di sicuro avvenire nella competizione come Emma, The Kolors e Loredana Bertè. Per chiudere la squadra, ciò che potrebbe influenzare definitivamente la classifica, sarà scegliere il giusto candidato proveniente da Sanremo Giovani, ottenuto con pochi baudi. Una squadra equilibrata non vive solo di classifica parziale e finale, ma di bonus anche nella serata duetti. Quindi, attenzione su chi scommettere.

Angelina Mango: 23 baudi

Annalisa: 23 baudi

Alessandra Amoroso: 23 baudi

Emma: 23 baudi

The Kolors: 22 baudi

Geolier: 22 baudi

Dargen D’Amico: 22 baudi

Negramaro: 22 baudi

Sangiovanni: 21 baudi

Mahmood: 21 baudi

Diodato: 21 naudi

Mr. Rain: 21 baudi

Alfa: 20 baudi

Renga e Nek: 20 baudi

Ghali: 20 baudi

Il Volo: 20 baudi

Fiorella Mannoia: 20 baudi

La Sad: 19 baudi

Rose Villain: 19 baudi

Gazzelle: 19 baudi

Irama: 19 baudi

Fred De Palma: 18 baudi

Ricchi e Poveri: 18 baudi

Loredana Bertè: 18 baudi

Big Mama: 17 baudi

Mannini: 17 baudi

Il Tre: 17 baudi

Santi Francesi: 16 baudi

Clara: 16 baudi

BNKR44: 16 baudi

Chi prendere come capitano, i top della lista

Sono quattro le artiste che si contenderanno, secondo le quotazioni di FantaSanremo, la vittoria del Festival, ma che potrebbero anche portare tanti bonus durante la competizione: Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso ed Emma.

Angelina Mango: Rappresenta la candidata più papabile a raccogliere il titolo di vincitrice del FantaSanremo 2024, grazie alla creatività dei suoi abiti, ma anche alla possibilità di essere tra i favoriti della competizione musicale.

Annalisa: Se il 2023 è stato il suo anno, anche grazie al successo di Mon Amour, Bellissima e l'uscita di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa arriva al Festival di Sanremo 2024 da favorita. Le sue coreografie sul palco potrebbero veder aumentare i bonus, come l'utilizzo del total black, che regala 10 punti per ogni esibizione.

Alessandra Amoroso: Per la prima volta da concorrente sul palco dell'Ariston, Alessandra Amoroso avrà tutti gli occhi addosso per la finale. La cantante salentina potrebbe andare molto avanti nella competizione, essendo tra le favorite alla vittoria finale. Non sorprenderebbe neanche vederla, di nuovo, in abiti piumati come quando era stata ospite nel 2019, cantando Io che non vivo con Claudio Baglioni: +10 punti.

Emma: Non c'è bisogno di ricordare che animale da palco rappresenti Emma Marrone, già in grado di raggiungere la vittoria nel FantaSanremo, edizione 2022, grazie ai look sul palco, ma soprattutto all'inseguimento da parte della polizia. Le sue quote per la vittoria finale stanno aumentando, man mano che ci avviciniamo alla competizione. Potrebbe essere uno dei candidati migliori per il ruolo di capitano.

Le sorprese su cui puntare al FantaSanremo

Geolier: Il giovane autore napoletano arriva al Festival di Sanremo 2024 con tutti gli occhi addosso. Dopo il successo de Il Coraggio Dei Bambini, disco più ascoltato in Italia nel 2023, le sue quote per la vittoria finale aumentano, anche grazie al traino del pubblico, soprattutto quello più giovane. Quest'anno, con l'esibizione con gli occhiali da sole premiata con 5 punti, lui e Dargen D'Amico potrebbero aver un asso nella manica da giocare. E in quanto ad abiti, non bisognerebbe escludere l'uso del total black.

Dargen D'Amico: Gli era riuscito solo il secondo posto finale nel 2022, quando era arrivata dietro Emma Marrone per pochi punti. Ma la presenza di Dargen D'Amico nei piani alti della classifica del FantaSanremo è quasi indiscutibile: dall'utilizzo degli occhiali da sole, all'utilizzo di tute acetate. Non si sa se ripeterà il cambio del testo durante l'esibizione come nel 2022, quando al posto di "Ciao Zio Pinto", cantò: "Ciao Zia Mara".

Loredana Bertè: Loredana Bertè, 12° Festival di Sanremo come concorrente. Basterebbe solo questo per descrivere una delle icone della musica italiana presenti al prossimo Festival di Sanremo 2024. E invece ci saranno i suoi abiti, si spera anche la sua borsa che le potrebbe far guadagnare dei punti. Ma non sarebbe nemmeno impossibile pensare una discesa nel pubblico.

Ricchi e Poveri: Da una pagina all'altra della musica italiana, c'è chi, come i Ricchi e Poveri, salirà sul palco dell'Ariston per la 12° volta. Un traguardo che potrebbe trasformarsi in una graditissima sorpresa se prenderà quota la loro Ma non tutta la vita. Ma i giocatori potranno già "accontentarsi" dei loro abiti, luccicanti al punto giusto.

Chi prendere tra i cantanti per completare la squadra

La Sad: A 19 baudi, acquistare le prestazioni del gruppo più chiacchierato del prossimo Festival di Sanremo, potrebbe essere la scommessa che cambia la vostra classifica finale. Una meteora impazzita che potrebbe guadagnare (o far perdere) molti punti, legati agli abiti e alle stravaganti acconciature. Ci sono molti dubbi sulla possibilità di vedere la loro canzone nel quintetto finale, ma sarà difficile non vederli nella top 5 della classifica del FantaSanremo 2024.

Fred De Palma: Prima apparizione sul palco del Festival di Sanremo per l'autore torinese. Il cantante, come accaduto a Giovanni Truppi nel 2022, a cui è stato dedicato il bonus, potrebbe essere uno tra gli interpreti a esibirsi in canottiera. Ma quei 10 punti non potranno bastare a chi lo vedrà esibirsi sul palco, con poche pretese sulla vittoria finale della competizione. Come per Dargen, Geolier, ma anche Gazzelle, la sua apparizione sul palco con gli occhiali da sole potrebbe non essere una sorpresa.

The Kolors: Re dell'estate, un linguaggio meme costruito con il successo di una canzone come Italodisco, divenuta famosa anche in Polonia e Svizzera. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere i The Kolors come una delle sorprese del FantaSanremo 2024: a questo si aggiunge anche una propensione alle modifiche nei testi.

Big Mama: C'è chi ha dimenticato il bacio tra Elodie e Big Mama dopo il duetto sulle note di American Woman? I giocatori del FantaSanremo sicuramente no, con la possibilità di guadagnare dai 10 ai 20 punti, se il bacio viene dato sulla bocca come accadde allora. A questo si aggiunge la possibilità per Big Mama di ritagliarsi un suo spazio musicale sul palco dell'Ariston: sembra pronta, anche di più, di suoi colleghi che hanno già fatto quest'esperienza.

BNKR44: La loro esibizione nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, cantando Charlie fa surf dei Baustelle insieme a Sethu è stata solo una piccola vetrina sul talento musicale del gruppo di Empoli. Potrebbero risultare una delle sorprese più positive del Festival con Governo Punk, ma soprattutto la loro formazione, composta da sette membri, potrebbe diventare un incredibile moltiplicatore di bonus (e malus). A soli 16 baudi, una delle scommesse più a basso rischio.