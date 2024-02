Fantasanremo 2024 della prima serata: cantanti e punti aggiornati in diretta Parte Sanremo 2024 e anche la sfida del FantaSanremo. Nel corso della prima serata Clara ha dato il via alla gara dei bonus: la cantante ha conquistato punti esibendosi per prima. +15 per Fiorella Mannoia, -5 per Sangiovanni: si è seduto sulle scale. LA SAD e Irama conquistano punti con il look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche quest'anno occhi puntati sul Fantasanremo, il gioco che coinvolge sia gli artisti in gara al Festival che i telespettatori. I Big di Sanremo 2024 collezionano punti non solo in base al loro posizionamento in classifica, ma anche con una serie di azioni messe in pratica nel corso della serata. 10 punti andranno a chi twerka sul palco, +10 a chi bacia una persona del pubblico, 20 punti a chi conquista il pubblico che si alza per una standing ovation. Perderà 20 punti, invece, chi inciamperà sulla scalinata e chi avrà problemi tecnici sul palco. -30 a chi riceverà i fischi del pubblico. Le sfide sono aperte: ecco gli aggiornamenti nel corso della serata.

Bonus per Clara e Mannoia, -5 per Sangiovanni che si siede sulle scale

Il Festival è iniziato e Clara si aggiudica il primo bonus della serata. La cantante e attrice di Mare Fuori 4 è stata la prima artista tra i Big ad esibirsi con il suo brano Diamanti grezzi. Parte male invece Sangiovanni che durante la sua esibizione si è seduto sulle scale: -5 per lui. Fiorella Mannoia conquista invece 5 punti bonus: per l'esibizione sulle note di Mariposa ha scelto di non indossare le scarpe. Per l'artista altri 10 punti per aver donato i fiori al direttore d'orchestra.

+15 per LA SAD, Irama conquista 25 punti con il look

LA SAD conquistano 15 punti con l'ombelico e capezzoli in bella vista sul palco dell'Ariston, poi +10 per i fiori consegnati al direttore d'orchestra. Irama conquista 25 punti presentandosi sul palco dell'Ariston con un look total black e con i pantaloni a zampa. + 20 per Ghali: per lui dirige l'orchestra il Maestro Enrico Melozzi.

Leggi anche Il testo e il significato di Autodistruttivo, la canzone de La Sad a Sanremo 2024

Ghali a Sanremo 2024