Elon Musk sul palco di Sanremo 25? Carlo Conti: “Non lo conosco, cosa avrebbe da dire?” Elon Musk al Festival di Sanremo 2025? Durante la conferenza stampa che precede la seconda serata della kermesse, prevista il 12 febbraio, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha fatto chiarezza e ha risposto a questa eventualità: “Cosa avrebbe da dire? Perché dovrei? Non lo conosco”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elon Musk al Festival di Sanremo 2025? È questa una delle domande che è stata fatta a Carlo Conti durante la conferenza stampa che precede la seconda serata della kermesse, che si terrà martedì 12 febbraio. Il conduttore e direttore artistico ha fatto chiarezza sull'eventuale presenza del fondatore di Tesla.

Le parole di Conti sulla presenza di Elon Musk a Sanremo

Durante la conferenza stampa che precede la seconda serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha risposto a una domanda del giornalista Enrico Lucci di Striscia la Notizia sull'eventuale possibilità di avere sul palco dell'Ariston Elon Musk, fondatore di Tesla: "Sono anni che dico che andava cacciato quel comunista di Amadeus. Ti volevo dire, Elon Musk vuole venire sul palco di Sanremo". Il conduttore e direttore artistico ha spiegato: "Cosa avrebbe da dire? Forse non vorrei un colpo a effetto del genere, a me non interessa di chi sia amico. Lo conosco No. È un mio amico? No, non lo avrei mai chiamato, sinceramente non ho rapporti e non capisco perché dovrebbe salire".

Gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo

Nella seconda serata del Festival, oltre a Cristiano Malgioglio, insieme a Carlo Conti ci saranno Bianca Balti e Nino Frassica. Sul palco saliranno 15 dei 29 artisti in gara (qua la scaletta) e a votare sarà il pubblico tramite il Televoto e la Giuria delle Radio. Ospite della serata Damiano David, frontman dei Maneskin, che è comparso anche durante la conferenza stampa della mattina. Sul palco anche il cast del film Follemente di Paolo Genovese, il cast della fiction Belcanto con Vittoria Puccini, la pattinatrice Carolina Kostner, Francesco del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction su Peppino Di Capri. Attesa sul Suzuki stage Big Mama.