Elogio a chi non vince Sanremo ma si tiene stretto ciò che ha fatto e che farà

Putiferio all'Ariston all'annuncio della classifica dei 29 big con i primi cinque in ordine sparso in attesa dell'ultimo televoto per definire il vincitore. Lo scorrere dei nomi in salita verso le prime posizioni è stato accompagnato da un boato quando Achille Lauro è finito al settimo posto e Giorgia al sesto. Fischi fragorosi e forti rimostranze, la platea unita nel dissenso a favore di camera. Se possibile, va peggio quando Brunori Sas e Fedez vengono bloccati al terzo e quarto posto, anticipando il favorito Cristicchi che aveva già detto addio alla possibilità di portarsi a casa il Festival.

Ha ricordato l’edizione 2010, quando gli orchestrali protestarono davanti a una sbigottita Antonella Clerici lanciando gli spartiti sul palco. La rivolta fu scatenata dall'annuncio dei grandi esclusi dal televoto del popolo sovrano, in particolare Noemi con Per tutta la vita (arrivata quarta), dalla finalissima a tre in cui finirono per scontrarsi il trio Pupo-Emanuele Filiberto-Luca Canonici, Marco Mengoni e Valerio Scanu. Quest'ultimo vinse e il trio si aggiudicò addirittura il secondo posto, scalzando l'amatissimo Mengoni.

Olly ha vinto Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, lasciando indietro Lucio Corsi con Volevo essere un duro, altro super favorito alla vittoria. In realtà, diversi nomi, per motivi (e gusti) altrettanto diversi, avrebbero meritato almeno il podio. Ma i posti sono contati, il vincitore è unico e chi resta fuori non può che rimanere a guardare. Sarebbe allora il caso di dedicare un elogio a chi apparentemente perde pur tenendosi stretto quanto fatto e quanto ancora potrà fare. I voti e le classifiche fanno parte del concetto di gara ma non definiscono il valore in senso assoluto.

Ci sono le vetrine, certo, in primis quella dell'Eurovision 2025 alle porte, e lunghi giri promozionali, una giostra destinata ad accogliere un solo passeggero, ma è una parte dell'insieme. Un insieme fatto di progetti e storie personali che non interrompono lo scambio con la gente che ha attivato proprio quei fischi in sala. C'è qualcosa che va oltre la matematica dei posizionamenti, di meno totalizzante dei numeri che definiscono i percorsi. Esistono il sorriso di Brunori Sas che è grato alle sue stelle polari (la mamma, la compagna e sua figlia Fiammetta) e le lacrime di Giorgia, che non sa ancora se merita tutto l'amore che puntualmente l'attende quando prende un microfono in mano. C'è l'unicità dell'arte e un valore non replicabile, qualcosa che non finisce con l'ultima telefonata da casa.

