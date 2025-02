video suggerito

Elisabetta Canalis difende Alessia Marcuzzi dopo Sanremo 2025: "Dovrebbe condurre il Festival, alleggerisce l'austerità" Elisabetta Canalis ha difeso Alessia Marcuzzi dopo le critiche ricevute dall'amica per come ha gestito il ruolo di coconduttrice della finale del Festival di Sanremo di Carlo Conti.

A cura di Daniela Seclì

Alessia Marcuzzi ha condotto l'ultima puntata del Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Su Instagram ha condiviso una carrellata di scatti che mostravano tutti gli abiti indossati in occasione dell'evento. Tra i tantissimi commenti anche quello dell'amica Elisabetta Canalis che si è detta convinta che Marcuzzi sarebbe perfetta per condurre un'intera edizione di Sanremo. Poi, ha replicato a chi non è stato in grado di apprezzare la spontaneità di Alessia.

Cosa ha detto Elisabetta Canalis su Alessia Marcuzzi

Il post di Alessia Marcuzzi, con gli outfit sfoggiati durante il Festival di Sanremo 2025, è stato notato anche dall'amica Elisabetta Canalis che ha deciso di esprimere pubblicamente la sua stima per la conduttrice. In un commento, la showgirl ha scritto: "Devi condurre tu un'edizione intera. Lo dico sempre". A questo punto, tuttavia, Canalis ha ricevuto le repliche di alcuni utenti che non hanno apprezzato la coconduzione di Marcuzzi e hanno criticato aspramente il modo in cui ha gestito quel ruolo.

Elisabetta Canalis dalla parte di Alessia Marcuzzi, così ha difeso l'amica

Elisabetta Canalis non si è lasciata di certo impressionare dalle critiche. Ha difeso l'amica Alessia Marcuzzi, chiarendo di non avere alcuna intenzione di uniformarsi al giudizio degli altri per avere consensi. Quindi ha ribadito di avere trovato perfetta Alessia Marcuzzi sul palco dell'Ariston perché è riuscita ad alleggerire "tutta quella austerità":

La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava di più e lo dico da spettatrice, se c'è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità lei alleggerisce tutto.