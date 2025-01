video suggerito

DopoFestival 2025, gli ospiti fissi di Alessandro Cattelan: Selvaggia Lucarelli confermata Torna il DopoFestival e a condurlo, insieme ad Alessandro Cattelan, ci saranno Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Un trio più che pungente per commentare tutto quello che è accaduto sul palco dell'Ariston, non mancheranno canzoni e anche giochi.

A poco meno di quindici giorni dall'inizio di Sanremo, arrivano ulteriori dettagli su uno dei tasselli fondamentali di questa edizione, ovvero il DopoFestival, spazio di raccolta di cantanti e ospiti che, dopo la serata, rideranno e commenteranno tutto ciò che è accaduto sul palco dell'Ariston. Come già anticipato da Fanpage.it ad affiancare il conduttore Alessandro Cattelan ci sarà Selvaggia Lucarelli.

Come sarà il DopoFestival di Alessandro Cattelan

Il contenitore post festivaliero accoglierà il pubblico per le strade sanremesi, che si arricchiranno di voci, commenti, canzoni al grido di "Tutti guardano Sanremo" e quindi è giusto che se ne parli. Il conduttore milanese, avvezzo ormai ai late show, il suo habitat naturale, sarà accompagnato dalla pungente Selvaggia Lucarelli che aveva lasciato in sospeso la sua partecipazione, scherzando sulla presenza di Fedez all'Ariston, visti i loro burrascosi trascorsi. Con loro, anche Anna Dello Russo, icona di stile, con un seguito da milioni di followers, che non lascerà scampo ai look di artisti e non.

Stando a Sanremo, la musica non può non essere centrale, e non mancheranno performance live, delle jam session in piena regola con la musica degli Street Clerks, che ricorda il DopoFestival di Elio e le Storie tese. Non mancheranno i commenti di chi il Festival lo ha seguito comodamente da casa, e proprio dagli spettatori casalinghi si attingerà per fare incetta di meme, video e racconti social, servendosi degli hashtag ufficiali del Festival. Non mancheranno le considerazioni dei giornalisti direttamente dalla sala stampa e, infine, ci sarà anche un gioco lo SbancaSanremo, in cui si avanzano pronostici sulla possibile vittoria di uno dei 29 cantanti in gara. L’appuntamento è da martedì a venerdì, subito dopo la fine del Festival.