Domenica In Speciale Sanremo, perché LDA era assente: “Problemi logistici, non è colpa della Venier” LDA attraverso le sue Instagram stories ha spiegato perché ieri non ha partecipato a Domenica in Speciale Sanremo 2023: “Ovviamente non è colpa di nessuno, nemmeno di Mara Venier. Ci tenevo a chiarirlo altrimenti si alza un polverone inutile”.

A cura di Gaia Martino

LDA ieri è stato assente nella puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2023 terminato con la vittoria di Marco Mengoni. Erano presenti tutti gli artisti che hanno partecipato alla kermesse, eccetto Luca D'Alessio, il figlio di Gigi che sul palco dell'Ariston ha cantato Se poi domani. Si è subito generata curiosità tra fan del cantante: molti utenti su Twitter hanno fatto presente l'assenza, cercando una risposta. L'ex allievo di Amici ha così rotto il silenzio con due Instagram stories nelle quali ha spiegato: "Non c'ero per motivi logistici".

Le parole di LDA

"Oggi non sarò presente a Domenica In, non ci sarò per problemi logistici, ovviamente non è colpa di nessuno, nemmeno di Mara Venier. Ci tenevo a chiarirlo altrimenti si alza un polverone inutile": con queste parole LDA ha motivato la sua assenza a Domenica In ieri, domenica 12 febbraio, nella puntata dedicata al Festival.

L'artista 19enne non era il solo assente, anche Will non ha partecipato alla giornata dedicata al post- Sanremo. Il cantante però non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.

LDA tra i protagonisti del Fantasanremo

LDA, che nella classifica finale si è posizionato quindicesimo con il brano Se poi domani, è stato uno dei protagonisti indiscussi del Fantasanremo, il gioco social che ha fatto divertire oltre 4 milioni di italiani. Il cantante per le cinque serate del Festival si è preparato per accontentare i telespettatori che avevano puntato su di lui: ha risposto "Sì" ad una proposta di matrimonio sui social, ha indossato gli occhiali da sole, ha battuto il cinque con Gianni Morandi, ha baciato il pubblico e Amadeus, ha indossato look luminosi, e poi ancora ha lasciato un caffè sospeso "da Papalina" per i Cugini di Campagna, tutti gesti contenuti nel regolamento che gli hanno permesso di accumulare punti. Ieri sera tra le stories, sorridendo, ha raccontato: "Sanremo è finito, torno a casa. Mi tolgo la giacca e mi trovo il braccialetto del Fantasanremo".