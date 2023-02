Domenica in Speciale Sanremo 2023, tutti i cantanti alla corte di zia Mara Venier Le luci del Teatro Ariston si riaccendono per la puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo, come tradizione vuole: tutti i cantanti in gara da zia Mara Venier.

Domenica In Speciale Sanremo è il tradizionale appuntamento che si svolge in diretta dal Teatro Ariston nel giorno dopo la finale della kermesse. Tutti i Big in gara ritornano sul palco per incontrare Mara Venier e il parterre di ospiti, opinionisti e giornalisti, per commentare il proprio percorso e, ovviamente, cantare la canzone che hanno presentato al Festival. Ci saranno tutti: Marco Mengoni, che ha trionfato con la canzone "Due vite", così come Lazza e la sua "Cenere", Ultimo con "Alba", Mr. Rain con "Supereroi" e tutti gli altri.

Il programma dello speciale Sanremo di Domenica In

La puntata speciale "Sanremo 2023" di Domenica In andrà in onda domenica 12 febbraio a partire dalle ore 14 fino alle 18.45, su Rai1. E la ventiduesima puntata stagionale per il contenitore domenicale di Mara Venier. Non solo i cantanti, ma anche numerosi ospiti della scena nazionale. Saranno infatti attesi: Alessandro Siani, Ornella Muti, Alberto Matano, Pino Strabioli, Chiara Francini, Luca Tommassini, il presidente della Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar e l’Hair Stylist dei Vip Mauro Situra. Tra i giornalisti: Marinella Venegoni e Luca Dondoni de La Stampa, Paolo Giordano e Laura Rio de Il Giornale, Andrea Laffranchi del Corriere della sera, Alvaro Moretti de Il Messaggero, Emanuela Castellini dei Quotidiani del Nord, il blogger Davide Maggio e Cinzia Marongiu di Tiscali.

I cantanti di Sanremo 2023 a Domenica In

I temi della puntata saranno certamente legati alla bellezza del Festival così come della composizione della classifica: la vittoria di Marco Mengoni e il secondo posto di Lazza, così come la Top Five composta da Mr. Rain, Ultimo e Tananai. Ci sarà certamente da parlare anche dei premi speciali, come quelli vinti da Colapesce e Dimartino, dai Coma_Cose. Tra i cantanti ospiti dello speciale di Domenica In, anche le grandi donne di questa stagione: Elodie, Giorgia, Levante, Madame.