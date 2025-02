Da Fedez e Achille Lauro a Tony Effe e Killa: riuscirà la musica di Sanremo 2025 ad avere la meglio?

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez viene appositamente photoshoppato accanto ad Achille Lauro nella foto di rito dei cantanti di Sanremo. Al suo posto c'era Emis Killa, ritiratosi dopo essere stato indagato per associazione a delinquere. Sotto di loro, accovacciato, appare Tony Effe, protagonista di un feroce dissing con Fedez. Al Dopo Festival ci sarà Selvaggia Lucarelli, che ha innescato il Pandoro Gate di Chiara Ferragni ed è spesso in rotta con il noto rapper sui social. Riuscirà la musica di Sanremo 2025 ad avere la meglio?

Il clima nella città dei fiori si preannuncia rovente ma l'emergenza climatica stavolta c'entra poco. Sembra essere stata tessuta una fitta tela di intrecci impossibili, di persone che mai e poi mai avrebbero condiviso anche solo una sala d'aspetto e che per una settimana invece si troveranno a condividere la stessa scena con milioni di telespettatori a fissarli per cogliere ogni sfumatura capace di tradirli. Offrire l'immagine migliore di se stessi potrebbe cedere il passo alle dinamiche derivate dai loro burrascosi trascorsi privati e questo, come già accaduto, potrebbe spostare l'attenzione, contaminando l'aspetto più artistico della nota kermesse.

Fedez e Tony Effe

Le pagelle delle canzoni di Sanremo 2025 hanno alimentato la curiosità sulla proposta musicale e sulle scelte di Carlo Conti, ma hanno esaurito la loro energia vitale in poco tempo, sorpassate a destra da una serie di notizie sui protagonisti del Festival. In primis, il ritiro di Emis Killa, poi la presenza di Tony Effe nella stessa gara con Fedez dopo il dissing che aveva coinvolto anche Taylor Mega e messo ulteriore distanza con Chiara Ferragni, alla quale era stata attribuita una relazione proprio con Tony Effe. Relazione che non sarebbe rimasta unica. A questa infatti si sarebbe aggiunta quella con un altro ex amico, Achille Lauro, in quello che è sembrato più un teatrino degli orrori che un angolo del gossip. Verissimo o falsissimo, si è arrivati al punto di non ritorno: una richiesta di risarcimento e una diffida a carico di Corona. Con tanto di Lucarelli a dargli della "pianta infestante".

Ferragni, Lauro e Fedez

Lo abbiamo visto con il bacio della discordia tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo 2023, che offuscò totalmente l'esperienza di Chiara Ferragni alla conduzione e ripartì le luci della ribalta tra lei e l'allora ancora marito, tramortito dall'ondata di curiosità e dissenso che il gesto comportò. A beneficiarne sicuramente il Festival a livello mediatico, supportato però dalla potenza dei brani in gara, che riuscirono a concorrere con l'intrusione costante del gossip, in un perfetto gioco di luci e ombre. Riusciranno anche quest'anno a portare a casa il giusto mix che vada ad alimentare uno spettacolo così prismatico come Sanremo? Al momento, il palco sembra più un ring.

