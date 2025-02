Come la modifica del televoto può favorire gli speculatori delle scommesse e falsare la classifica di Sanremo Il possibile caso scommesse legato a Sanremo 2025 potrebbe amplificarsi anche per la modifica del sistema di voto di quest’anno, che potrebbe dare al Televoto una maggiore rilevanza nella serata finale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Dopo il retroscena di Fanpage.it legato a un possibile caso scommesse al Festival di Sanremo 2025, non sono mancate le reazioni da parte dei protagonisti della direzione della kermesse e di tantissimi addetti ai lavori. Il "caso Pengwin", dal nome del tipster (un influencer esperto in scommesse) che, forte di una community di oltre 800mila fan, ha consigliato i suoi iscritti a giocare per Rocco Hunt – assolutamente estraneo ai fatti – per poi televotarlo strategicamente, di modo da cercare di vincere la scommessa.

La replica di Pengwin e la modifica del regolamento

Pengwin ha replicato ad Adkronos respingendo "con fermezza ogni insinuazione riguardante un presunto ‘inquinamento del televoto' o una ‘manipolazione delle scommesse'". Il problema è che quest'anno una modifica tecnica del regolamento potrebbe finire per favorire esattamente questo tipo di manipolazione. Le giurie, che prima potevano esprimere una preferenza secca, ora devono assegnare un voto da 1 a 5 a tutte le canzoni finaliste. Questa variazione, come ha spiegato lo statistico Davide Maistrello a Fanpage.it, rischia di rendere "le giurie totalmente ininfluenti".

"La classifica che emerge è molto più schiacciata", ha spiegato Maistrello, "e quando si va a fare la media tra le tre giurie, prevale quella che permette una discrepanza maggiore". In altre parole, mentre il televoto può determinare vittorie con percentuali molto alte (teoricamente fino al 100%), le giurie sono costrette a una distribuzione più uniforme dei voti.

Il tentativo di "spingere" Rocco Hunt

È in questo contesto che si inserisce il tentativo di Pengwin di mobilitare la sua community per votare in massa Rocco Hunt per un piazzamento tra i primi 10, su cui in precedenza aveva suggerito di scommettere. Un'operazione che il tipster ha difeso come legittima ("Il mio sostegno si è sempre svolto nel pieno rispetto delle regole", ha dichiarato Pengwin replicando al nostro servizio), ma che solleva interrogativi sulla vulnerabilità del televoto. Vulnerabilità, d'altronde, che lo stesso tipster sembra conoscere: "Dopo quello che è successo l'anno scorso con Geolier, quest'anno il pubblico avrà molto più potere. Il televoto conterà e se il televoto conterà, vuol dire che noi contiamo. Non ho la presunzione di dirvi che se uniamo le forze e votiamo Rocco Hunt, lo facciamo vincere, ma sono convinto che se tutti ci buttiamo su Rocco Hunt almeno in posizione 10 ci arriviamo".

Si tratta, come dicevamo nell'articolo che ha sollevato il caso, di una "zona grigia" – quella degli influencer che posso muovere grandi flussi – che andrebbe rischiarata quanto prima.