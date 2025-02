video suggerito

Ciannamea: “Fiorello ci ha sostenuto molto quest’anno”. È un indizio per Sanremo 2026? Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha ringraziato, un po’ a sorpresa, Rosario Fiorello durante la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025. È un indizio per il 2026? Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha ringraziato, un po' a sorpresa, Rosario Fiorello durante la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025. Stando a quanto dichiarato dal dirigente Rai, Fiorello avrebbe sostenuto quotidianamente l'organizzazione del Festival "con frasi e contributi che sono nel mio cuore". E ancora: "Grazie per quello che hai fatto anche in questo Festival". Carlo Conti in conferenza stampa ha annunciato che tornerà comunque alla conduzione. È un indizio per la prossima stagione?

Che cosa ha detto Marcello Ciannamea

Marcello Ciannamea ha voluto aprire l'ultima conferenza stampa con i numeri: "Possiamo celebrare i dati di questo Festival da tutti i punti di vista. La performance della serata finale è di 13.4 milioni di spettatori per il 73.1% di share. La media share sulle 5 puntate è del 67.1% mentre sul target 15-24 è addirittura del 84.3%". E poi il messaggio a Fiorello:

Un ringraziamento a Fiorello perché in questi giorni del Festival mi ha sostenuto con frasi e contributi che sono nel mio cuore. Grazie per quello che hai fatto anche in questo Festival.

"Festival democristiano? Io sono democratico e cristiano"

Carlo Conti ha poi dato una serie di indizi, a Rtl 102.5: "Quando inizia il Festival la conduzione è l'ultima cosa. La direzione artistica è un'altra cosa, vuol dire decidere tutto, il cast, la scenografia, la commissione dei giovani. È un lavoro difficile da fare. L'anno prossimo? L'azienda mi ha chiesto di farlo per i prossimi due anni, vediamo… magari posso fare solo la direzione artistica, che è la cosa più importante, e non la conduzione. Poi vedremo. Adesso c'è tutto il tempo per pensarci. Intanto domani mattina mi sveglio e porto mio figlio a scuola". E sulla definizione della sua conduzione "democristiana", risponde: "Cosa significa democristiano? Non lo so. Sono democratico e sono cristiano, forse è la fusione delle due parole".