Carlo Conti: "Fiorello mi ha inviato un messaggio nella notte". La risposta sul record di ascolti di Sanremo Carlo Conti in conferenza stampa a poche ore dalla terza serata del Festival ha risposto alla domanda di una giornalista sui contatti con Amadeus. "Non l'ho sentito, ma Fiorello mi ha inviato un messaggio nella notte", le parole del conduttore e direttore artistico che ha poi commentato il record di ascolti per Sanremo: "Il punto non è "Conti batte Amadeus".

A cura di Gaia Martino

Carlo Conti in conferenza stampa a Sanremo ha presentato la terza serata in diretta all'Ariston stasera, giovedì 13 febbraio 2025, insieme alle co-conduttrici Katia Follesa, Miriam Leone e Elettra Lamborghini. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha risposto alla domanda riguardo il sorpasso in termini di ascolti al Sanremo di Amadeus: ha raccontato di non aver sentito telefonicamente il suo collega, ma ha ricevuto un messaggio da Fiorello, showman protagonista delle ultime edizioni della kermesse, al termine della serata di apertura.

Le parole di Carlo Conti su Amadeus e Fiorello

Alla domanda di una giornalista "Hai sentito Amadeus in questi giorni?", Carlo Conti in conferenza stampa ha risposto: "Ancora no, credo che lasci passare questo ciclone. Ancora non mi ha messaggiato e io non ho avuto modo di messaggiare con nessuno". Il conduttore e direttore artistico dell'attuale edizione della kermesse ha poi aggiunto: "Dopo la prima sera Fiorello mi ha inviato un messaggio alle 4 e 30. Aveva finito di vedere il Festival a quell'ora". Facendo riferimento agli ascolti registrati, superiori a quelli delle precedenti edizioni, ha aggiunto: "Sono amici, ribadisco che secondo me il punto non è "Conti batte Amadeus". Sanremo è in piena salute, va bene e l'ho fatto a mio modo e il pubblico lo ha apprezzato".

Record di ascolti per il Sanremo di Conti

11.7 milioni di telespettatori con il 64.5 % di share: Carlo Conti nella seconda serata del Festival con Nino Frassica, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio come co-conduttori non ha avuto rivali nella rivelazione dei dati Auditel e anche ieri sera ha superato i risultati raggiunti da Amadeus, nel secondo appuntamento della kermesse. Con questi numeri ha superato anche la serata record del collega che nel 2023 arrivò a 10.5 spettatori con il 62.3 % di share.