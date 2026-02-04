Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l’incontro con Mattarella: “La prima volta nella storia”

Il direttore artistico del prossimo Festival svela che verrà ospitato con Laura Pausini e il cast al Quirinale. Nel 2023 Mattarella era stato ospite all’Ariston per la prima serata.

Il nuovo annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2026 non riguarda ospiti e co-conduzione, ma un evento che si verifica per la prima volta nella storia per quanto riguarda il Festival. Con un video pubblicato su Instagram, il direttore artistico della kermesse ha svelato che presto lui, Laura Pausini e i componenti del cast saranno accolti al Quirinale.

L'annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti ha svelato che poco prima dell'inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo, il Presidente della Repubblica celebrerà il Festival accogliendo i suoi protagonisti. Queste le parole di Conti: "Oggi c'è una grandissima notizia che riguarda Sanremo. Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i componenti del cast saremo accolti dal Presidente Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione".

Mattarella all'Ariston nel 2023

Prima volta per i protagonisti di Sanremo al Quirinale, ma non si tratta della prima volta che Mattarella "incontra" Sanremo. Il Presidente della Repubblica aveva partecipato eccezionalmente alla prima serata di Sanremo 2023, alla conduzione c'era Amadeus e il Capo di Stato inaugurò quell'edizione salutando il pubblico in apertura della serata inaugurale, da un palchetto d'onore laterale del teatro che ospita il Festival di Sanremo. In quell'occasione Mattarella aveva assistito solo a poche fasi della serata, per poi lasciare la struttura.

Per la seconda volta, dunque, Mattarella certifica la centralità del Festival di Sanremo come evento di rilevanza assoluta, meritevole dell'attenzione del Quirinale esattamente come accade per la celebrazione di grandi successi sportivi o eventi di particolare rilevanza che vedono protagoniste personalità nazionali.