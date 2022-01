Antonella Clerici assente a Sanremo: “La direzione artistica? Non l’avrei neanche voluta” Sfuma l’ipotesi Antonella Clerici riserva di Amadeus nel caso di positività al Covid. La conduttrice è apparsa in diretta su Rai 1 a È sempre mezzogiorno, ma nel frattempo in un’intervista a F ha toccato il tema dei ruoli femminili al Festival: “A ognuno il proprio mestiere”.

A cura di Giulia Turco

Sfuma l'ipotesi Antonella Clerici "riserva" Sanremo 2022. Le voci sulla presenza della conduttrice nella città dei fiori si sono alternate fino alla mattina di oggi lunedì 31 gennaio. Secondo Tvblog, Clerici sarebbe arrivata a Sanremo per dar forma al piano B di questa edizione del Festival, ovvero per sostituire Amadeus nel caso in cui fosse risultato positivo al Covid. La conduttrice però è apparsa in diretta su Rai 1 a È sempre mezzogiorno, mettendo a tacere ogni ipotesi. Nel frattempo, è uscita un'intervista rilasciata al settimanale F nella quale Antonella Clerici discute delle presenze femminili al Festival.

Antonella Clerici sui ruoli femminili a Sanrem0

D'altronde per lei non sarebbe stata la prima volta su quel palco, visto che già condusse il Festival nell'edizione del 2010, l'ultima che ha visto a capo del Festival una donna. Un tema caldo anche se ormai poco fertile, quello delle presenze femminili sul palco dell'Ariston, che la conduttrice di È quasi mezzogiorno riprende in un'intervista rilasciata all'inserto del Corriere della Sera. Delle quattro conduttrici femminili nella storia di Sanremo (prima di lei Loretta Goggi nel 1986 , Raffaella Carrà nel 2001 e Simona Ventura nel 2004), nessuna ha ricevuto l'incarico di direttore artistico del Festival. "Non l'avrei neanche voluta, perché credo che ognuno debba fare il proprio mestiere", ha chiarito Antonella Clerici. "Magari domani ci sarà una donna molto ferrata sul panorama discografico, e pretenderà di avere la direzione artistica. Ma io non voglio mettere bocca su tutto, voglio fare solo quello che so fare meglio. Non credo che non essere direttore artistico per una donna sia una diminuzio."

Sfuma l'ipotesi Antonella Clerici a Sanremo

Quel che è certo è che Antonella Clerici non ci sarà, per il dispiacere di molti italiani che hanno nel cuore la conduttrice. Lo ha confermato lei stessa rispondendo ad un tweet poco prima della diretta su Rai1, smentendo la voce del suo arrivo a Sanremo insieme al regista Fabrizio Gattuso Alaimo: "Solo Gattuso, io sempre in diretta a È sempre mezzogiorno". Versione confermata da Amadeus che nel corso della prima conferenza stampa ha ironizzato: “Non c’è nessun piano B. Se prendo il Covid rimarrete tutti qui con me 10 giorni".