Sanremo 2022, spunta il piano b se Amadeus risulta positivo: “Al suo posto Antonella Clerici” Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, sarebbe al vaglio un piano straordinario in caso di positività di Amadeus. Al suo posto subentrerebbe la conduttrice, che fa parte della stessa scuderia.

A cura di Andrea Parrella

Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte, dall'1 al 5 febbraio andrà in scena quello che potrebbe essere l'ultimo Sanremo della gestione Amadeus. Sarà il secondo in piena pandemia, se l'anno scorso c'era stata la sala vuota, con un Sanremo in un clima spettrale, quest'anno ci sarà il 100% di pubblico in sala, con protocolli severi per evitare il contagio. Per una domanda non c'è ancora risposta: cosa accadrebbe se Amadeus risultasse positivo al Covid?

Antonella Clerici in panchina?

Una risposta l'ha fornita nelle scorse ore La Stampa, facendo emergere un retroscena interessante rispetto alla possibilità che a sostituire Amadeus ci sarebbe un'altra veterana del Festival, Antonella Clerici, a quanto pare pronta in panchine se dovesse servire. Un'eventualità che potrebbe avere senso per la storia di Clerici, già conduttrice di Sanremo, sia in coppia con Bonolis che in solitaria, ma soprattutto della stessa scuderia del conduttore del Festival, la Arcobaleno Tre di Presta. Un'eventualità che non escluderebbe comunque i collegamenti da casa per il conduttore, che farebbe segnare comunque un record per il primo Sanremo condotto da remoto.

Le parole di Amadeus su Fiorello

Un'eventualità, quella della sua assenza forzata, sulla quale Amadeus non si è espresso nemmeno nelle ultime dichiarazioni, forse per scongiurare ogni pericolo, parlando invece della sua spalla a Sanremo, quel Fiorello che non è ancora chiaro se quest'anno ci sarà oppure no. Dopo le voci certe rispetto a un altro anno all'Ariston con la spalla di sempre, negli ultimi mesi la presenza di Fiorello a Sanremo 2022 è diventata sempre più incerta, fino a trasformarsi in una specie di notizia sospesa, che verrà sciolta solo alla fine del Festival. "Io ho prenotato la stanza d'albergo di fronte alla mia" ha detto Amadeus, dicendosi speranzoso che l'amico alla fine si presenti