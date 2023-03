“Amadeus vuole Chiara Ferragni per tutte le serate di Sanremo 2024”, le foto di una cena sospetta Metti una sera a cena: Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo e Chiara Ferragni con il suo braccio destro Fabio Maria DAmato. Pronta l’indiscrezione del settimanale Chi: “Per Sanremo 2024, il conduttore sta pensando di avere al suo fianco Chiara Ferragni, questa volta per tutta la durata della kermesse”.

A cura di Redazione Spettacolo

Metti una sera a cena: Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo e Chiara Ferragni con il suo braccio destro Fabio Maria DAmato, general Manager per i brand Chiara Ferragni e The Blonde Salad, e i rumors che ne possono derivare diventano incontrollabili. Primo tra tutti, quello del settimanale Chi, che non manca mai di avere particolari retroscena. La rivista di Alfonso Signorini sulle pagine di questa settimana nell'ultimo numero in edicola:

Per il prossimo Festival di Sanremo, Amadeus riconfermato alla conduzione sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no.

Chiara Ferragni sarebbe più propensa al no. Questa la versione attuale per l'ipotesi che aleggia come primo scenario del prossimo Festival di Sanremo, dopo la notizia di un passaggio di testimone (abbastanza surreale) tra Amadeus, l'anno prossimo uscente dal ‘mandato' quinquennale, e Pino Insegno, volto sempre più vicino al governo Meloni. Per quanto riguarda la co conduzione del prossimo anno, non sono possibili altre previsioni e, stando a quanto riportato, la partecipazione di Chiara Ferragni come prima donna dell'Ariston dopo un Sanremo 2023 piuttosto turbolento, anche a causa degli interventi di Fedez, potrebbe essere un tema.

Tema che al momento resta forse solo sul tavolo di un ristorante, dove i quattro protagonisti di questa piacevole cena hanno mangiato brindando all'amicizia che sarebbe nata nella città dei fiori. "È finito il Festival ma è iniziata una vera amicizia", ha commentato Damato sotto il post.