Amadeus pensa a Sanremo 2024: “È passato un mese dal Festival, tra poco iniziamo a lavorare” Amadeus non ama perdere tempo e sebbene sia passato appena un mese dalla fine del Festival, il conduttore pensa già all’edizione di Sanremo 2024.

A cura di Ilaria Costabile

È passato appena un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2023. L'evento più importante della televisione italiana che catalizza l'attenzione di milioni di telespettatori, è diventato imprescindibile e quindi non è poi così strano immaginare che il suo direttore artistico stia già pensando alla prossima edizione. Ebbene, è lo stesso Amadeus a confermarlo pubblicando alcune storie su Instagram, mentre è intento a passeggiare per Roma.

Amadeus e le idee per Sanremo 2024

Un'edizione che ha attirato polemiche, ma è stata anche capace di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo per quasi una settimana, una magia che da qualche anno a questa parte, Amadeus è riuscito a ripristinare, portando Sanremo di nuovo al centro dell'immaginario collettivo. In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, aperto proprio durante una delle serate del Festival, grazie al supporto di Chiara Ferragni, il conduttore ha rivelato che già frullano nella sua mente alcune idee per il prossimo anno:

Oggi è martedì 7 marzo, ed esattamente un mese fa, quindi martedì 7 febbraio iniziava la 73esima edizione del Festival di Sanremo, quindi è passato esattamente un mese, c’è qualcuno che mi chiede, tu stai già pensando alla prossima edizione, eh dopo un mese? Sì, ci sto già pensando. Sto pensando alla scenografia, sto pensando ad alcuni nomi, alcuni cantanti, sto pensando anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi, ma solo pensando in questo momento.

Al momento solo qualche pensiero, però, il presentatore non perde occasione per sottolineare che il tempo passa velocemente ed è giusto iniziare a lavorare: "Poi comincerò a lavorarci, anche perché avendo un contratto anche per il prossimo anno, è giusto non perdere tempo, chi ha tempo non aspetti tempo, e quindi cominciamo a pensare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo".