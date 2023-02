Amadeus è già pronto a Sanremo 2024: “Domani vado a scegliere i vestiti per l’anno prossimo” Il direttore artistico interviene a RTL 102.5 durante un’intervista a Marco Mengoni, a poco più di una settimana dalla chiusura del festival trionfale da cui è reduce. Scacciando via ogni voce su un suo possibile passo indietro anticipato, ha confermato che sta già pensando alla prossima edizione.

A cura di Andrea Parrella

Sanremo 2023 non è stato ancora archiviato del tutto e già si parla del prossimo anno. A farlo, in particolare, è il più titolato tra tutti, Amadeus, che reduce dal successo mastodontico dell'ultima edizione del Festival, parla già dei progetti per il prossimo anno, che lo vedrà confermato per la quinta edizione consecutiva alla conduzione e la direzione artistica della kermesse. "Mi mancate già tutti", ha detto nel corso di un intervento a RTL 102.5, aggiungendo che i preparativi sono iniziati a una sola settimana dalla fine dell'edizione 2023: "Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo Festival".

Insomma è un Amadeus che conferma in toto la sua partecipazione alla prossima edizione, mettendo fine in qualche modo alle voci su un suo possibile passo indietro a seguito delle polemiche generate dall'edizione di Sanremo 2023, dalle polemiche per la vicenda Rosa Chemical a quelle per gli interventi di Fedez, fino al caso Instagram che continua a procurare qualche imbarazzo alla Rai. Proprio in merito a questo ha scherzato ancora sulla scarsa familiarità con lo strumento social: "Ora che ho i social devo stare attento, posto qualsiasi cosa", dice durante il collegamento avvenuto mentre in radio era presente il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni: "Ha fatto un grande festival – lo elogia Amadeus – al di là della vittoria resterà la sua disponibilità e il suo grande affetto".

Lo stesso Mengoni ha ricambiato la manifestazione di affetto: "Amadeus è uno delle persone che lavora di più al mondo, non si ferma mai". Quindi ha parlato dell'altro protagonista di questo Festival, Gianni Morandi: "Da lui ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare per compensare un po’ di insicurezza, cerchi di fare di più per arrivare ad un livello giusto. Quello di Gianni è stato un consiglio fondamentale per divertirsi".