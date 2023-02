Fiorello ad Amadeus a Sanremo 2023: “Un festival indimenticabile, domani tutti i dirigenti a casa” Fiorello, in diretta su Instagram nella finale di Sanremo 2023, ha ironizzato sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical, richiamando il direttore di Rai 1 Coletta: “Amadeus ti faccio i complimenti per un festival di Sanremo indimenticabile, domani tutti i dirigenti andranno a casa”.

A cura di Vincenzo Nasto

Fiorello in diretta con Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus a Sanremo 2023

Fiorello, dopo non aver risposto inizialmente alla chiamata su Instagram di Amadeus, ha risposto alla chiamata di Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo 2023, durante la finalissima. Il comico di Viva Rai 2 ha preso inizialmente in giro il trio di conduttori: "Mi avete insegnato anche a fare le dirette su Instagram. Mi aspettavo una serata tranquilla, e invece ve lo state guadagnando". Tra le risate del pubblico, poi Fiorello sgancia la bomba: "Sarebbe stupendo se Rosa Chemical avesse fatto una cosa del genere con i tizi di artigiani della qualità. Ma Coletta è lì? Inquadratamelo. Amadeus ti faccio i complimenti per un festival di Sanremo indimenticabile, domani tutti i dirigenti andranno a casa".