Amadeus al lavoro per Sanremo 2024, la foto con gli addetti alla scenografia: “Work in progress” Amadeus è già al lavoro per il Festival di Sanremo 2024: a poco più di un mese dalla fine della 73esima edizione della kermesse, il conduttore e direttore artistico si è riunito con gli addetti alla scenografia. “Work in progress”, la didascalia del post.

A cura di Gaia Martino

A poco più di un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2023 che ha visto Marco Mengoni sul podio seguito da Lazza nella finalissima dell'11 marzo 2023, Amadeus è già al lavoro per la prossima edizione della kermesse. Circa una settimana fa annunciava ai suoi fan di Instagram di avere già in mente diverse idee: nel pomeriggio di giovedì 16 marzo 2023 si è riunito con gli addetti ai lavori, veterani a Sanremo per la scenografia dello show. "Lavori in corso", la didascalia sul suo profilo social.

La foto di Amadeus con gli addetti alla scenografia di Sanremo

"Work in progress" ha scritto Amadeus nel pomeriggio in un post su Instagram a corredo di una fotografia con gli addetti alla scenografia del Festival di Sanremo. Alle parole del conduttore e direttore artistico della kermesse seguono infatti gli hastag Sanremo 2024 e Scenografia. Al suo fianco ci sono Gaetano e Maria Chiara Castelli, veterani del Festival con ventuno e nove edizioni, e Manuel Bellucci, anche lui del team Castelli.

"Sto pensando ad alcuni cantanti, ho diverse idee"

Lo scorso 7 marzo Amadeus con un video condiviso tra le stories di Instagram annunciava l'inizio dei preparativi per il Festival di Sanremo 2024. A poco più di un mese dalla fine della 73esima edizione della kermesse, il conduttore e direttore artistico aveva confessato ai suoi followers di avere già qualche idea in mente da mettere in pratica: "C’è qualcuno che mi chiede, tu stai già pensando alla prossima edizione, eh dopo un mese? Sì, ci sto già pensando. Sto pensando alla scenografia, sto pensando ad alcuni nomi, alcuni cantanti, sto pensando anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi, ma solo pensando in questo momento", le sue parole prima di sottolineare che "è giusto non perdere tempo. Chi ha tempo, non lo aspetti", le sue parole.