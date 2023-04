“Annalisa co-conduttrice di Sanremo 2024”, l’indiscrezione sul prossimo festival di Amadeus Annalisa potrebbe essere una delle nuove co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024. Lo riporta il settimanale Chi, secondo cui tra i possibili nomi, ai Amadeus starebbe già pensando, c’è proprio quello della cantante.

A cura di Ilaria Costabile

Sanremo si è concluso appena due mesi fa, lo scorso febbraio, e tra gli addetti ai lavori già compaiono i primi nomi che potrebbero affiancare Amadeus alla conduzione del Festival della canzone italiana. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, sulle sue "Chicche di Gossip", un nome sarebbe già tra i favoriti e si tratta di quello di una nota cantante.

Il successo di Annalisa

L'artista in questione, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe Annalisa. Non sarebbe la prima volta che una cantante si presenti sul palco dell'Ariston in veste di presentatrice, come è successo con Elodie, Emma e anche Arisa, quindi l'ipotesi che l'ex volto di Amici possa essere stata individuata per questo ruolo non appare così inverosimile. A questo si aggiunge il fatto che, in questi mesi, Annalisa ha conquistato un successo dietro l'altro: il suo singolo, Bellissima, ha scalato le classifiche ed è stato uno dei brani più cantanti dell'anno, da quando a settembre 2022 è stato lanciato da tutte le radio e ascoltato a ripetizione in streaming, tanto da conquistare il secondo disco i platino. Il singolo è poi diventato ulteriormente noto per la coreografia, riprodotta sui social, dal ballerino Joey Di Stefano, con il quale la cantante ha anche ballato per la gioia dei suoi fan.

Annalisa a Sanremo 2021

I preparativi per Sanremo 2024

Intanto Amadeus non ha nascosto il fatto che, già da adesso, sta maturando idee per la prossima edizione del Festival di Sanremo, immaginando la coreografia, pensando ai possibili ospiti e, a questo punto, non è escluso che in queste valutazioni iniziali siano considerate anche le co-conduttrici. Essendo l'evento più importante della televisione italiana, che da qualche anno ha trovato nuovo lustro con un seguito anche tra i giovani, è normale che la preparazione di ogni dettaglio prevede mesi e mesi di studio anticipato. L'obiettivo, come sempre, è quello di creare il miglior Festival possibile e c'è stato un bel chiacchierare in queste settimane, dopo una cena tra Amadeus e Chiara Ferragni, che ha alimentato le voci sul ritorno dell'imprenditrice sul palco dell'Ariston.