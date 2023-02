Chiara Ferragni lancia il profilo Instagram di Amadeus, è la prima volta senza la moglie Giovanna Chiara Ferragni scatta un selfie a tre con Amadeus e Gianni Morandi direttamente dal palco del Festival. È il primo post del nuovo profilo di Amadeus senza la moglie Giovanna Civitillo, che commenta entusiasta sotto al post. In pochi minuti arrivano decine di migliaia di follower.

Momento social a Sanremo 2023. Chiara Ferragni ha scattato in diretta un selfie con Amadeus e Gianni Morandi, convincendo il direttore artistico ad aprire il suo primo profilo Instagram in solitaria. Fino ad ora infatti Amadeus era presente sui social con un profilo di coppia insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Una scelta romantica, ma decisamente superata. In pochissimi minuti, il profilo @amadeusonoio arriva al mezzo milione di follower.

Le reazioni social al selfie di Chiara Ferragni, Amadeus e Morandi

Niente più profilo di coppia con la moglie Giovanna Civitillo, che dovrà rivedere la propria pagina, a questo punto. “Unico profilo Instagram! Amadeus non ha un profilo tutto sto! Niente Facebook, niente Twitter”, recitava la bio del vecchio profilo attivo da anni. Al momento nessuna reazione social da parte di Giovanna Civitillo, presente tra le prime file del Festival, ma i commenti da parte dei neo follower sono davvero tantissimi. “Era ora”, scrive il profilo de Il Fantasanremo. “Eraora, tuttoattaccato”, commenta anche Gigi D’alessio. “Ciao Amadeus, siamo qui da prima del milione di follower”, aggiungono i The Jackal citati da Morandi mentre scorreva tra i seguaci del nuovo profilo.

La diretta nella diretta, dalla tv ad Instagram

Non è la prima volta che nel corso di una diretta tv qualcuno prende in mano uno smartphone e inizia a postare contenuti. Eppure l'effetto della diretta nella diretta, quella di Instagram all'interno del contenitore del Festival, ha un effetto straniante. È totalmente in linea con quel progetto a cui la tv pubblica si sta dedicando per allineare il pubblico della generalista a quello dei social, più giovane e interconnesso. Ferragni porta Amadeus nel dietro le quinte del Festival, inscenando un siparietto con Morandi che alla fine si complimenta con il conduttore: "Ti stai sboomerando!".