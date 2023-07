“Amadeus vorrebbe Meghan Markle a Sanremo 2024”, l’indiscrezione sulle mire del conduttore Stando a quanto riporta Dagospia, sembra che Amadeus voglia portare sul palco dell’Ariston più che noto, ma a dir poco controverso, si tratta di Meghan Markle. Pare, infatti, che il conduttore già lo scorso anno avesse avviato dei contatti.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante manchino parecchi mesi prima del nuovo Festival della canzone italiana, pullulano indiscrezioni e rumors, in merito a quella che dovrebbe essere l'ultima edizione condotta da Amadeus. Secondo quanto riporta Dagospia, sembrerebbe che il conduttore voglia portare sul palco dell'Ariston il prossimo anno, un personaggio famoso e a tratti non poco controverso, si tratterebbe di Meghan Markle.

Le trattative di Amadeus dello scorso anno

Stando all'indiscrezione della testata diretta da Roberto D'Agostino, sembra che il direttore artistico del Festival di Sanremo stia ritentando un'operazione che avrebbe già testato lo scorso anno. Pare, infatti, che Amadeus durante i lunghi mesi di lavoro destinati alla preparazione della kermesse, si fosse recato a Londra per prendere contatti proprio con la moglie del Principe Harry. Trattativa, poi, risolta in un nulla di fatto, dal momento che alla Duchessa di Sussex sarebbe spettato un cachet più che oneroso. Quest'anno, quindi, se saranno poi confermate le indiscrezioni a riguardo, i contatti con l'attrice americana potrebbero avere un esito diverso.

Cosa si sa di Sanremo 2024

Al momento di tratta di voci, ma i preparativi per il Festival sono sicuramente già iniziati e non mancheranno in questi mesi novità, annunci al Tg e sorprese che pian piano daranno forma alla nuova struttura di Sanremo 2024. Ad esempio, il conduttore nonché direttore artistico, ha già annunciato alcune modifiche al regolamento per la prossima edizione. Intanto, non sono mancate anche le prime indiscrezioni circa i nomi, relativi al parterre femminile, che Amadeus vorrebbe al suo fianco durante le cinque serate dello show canoro più importante d'Italia: da Arisa ad Elodie. Confermata, invece, sarebbe la presenza di Fiorello nella serata conclusiva dello show che, d'altronde, se VivaRai2 dovesse riaprire i battenti con una nuova stagione, potrebbe ritornare anche nella versione sanremese, come il riuscitissimo esperimento dello scorso anno.