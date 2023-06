Le donne di Sanremo 2024, Amadeus chiama Arisa, Emma, Elodie e Annalisa Secondo quanto rivelato da Ivan Rota per Dagospia, il conduttore ravennate sarebbe intrigato dall’idea di portare un poker di cantanti al suo fianco come co-conduttrici.

Fuochi d'artificio per l'ultimo anno di Amadeus al Festival di Sanremo 2024. Secondo quanto rivelato da Ivan Rota per Dagospia, il conduttore ravennate sarebbe intrigato dall'idea di portare un poker di cantanti al suo fianco come co-conduttrici. Sono probabilmente le capofila della canzone italiana al femminile in questo momento: Arisa, Emma, Elodie e Annalisa. Per ora, tutto è al condizionale ma l'idea stuzzica e lascia impressioni positive anche tra gli addetti ai lavori.

Le quattro donne che Amadeus vorrebbe al Festival di Sanremo 2024

Parliamo di quattro donne che hanno già dimostrato di essere complete e di saper fare spettacolo. Arisa e Emma hanno già condiviso il palco del Teatro Ariston in una edizione condotta da Carlo Conti. Era il 2015. Elodie è stata invece grande protagonista dell'edizione 2021, affiancando Fiorello e Amadeus alla condizione di una serata e componendo un medley di canzoni italiane. Per Annalisa si tratterebbe della prima volta "dall'altra parte" del Teatro Ariston. Ha già partecipato quattro volte come cantante in gara, nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2021, ma non ha mai condotto un Festival.

L'ultimo Festival di Amadeus

Sanremo 2024 rappresenterà per Amadeus l'ultimo Festival come conduttore e direttore artistico. In una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Magazine, firmata da Giuseppe Candela, il conduttore ha annunciato: "Questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare". Amadeus ha anche assicurato che non c'è stata nessuna frizione con il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio: "Nessun problema. Ci siamo confrontati e ho avuto tutte le rassicurazioni per poter fare il mio lavoro liberamente".