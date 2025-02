“Amadeus potrebbe tornare in Rai?”: la risposta alla conferenza stampa di Sanremo

video suggerito

Amadeus potrebbe tornare in Rai? L'interrogativo è stato posto durante la conferenza stampa per la quarta serata del Festival di Sanremo dall'inviato di Striscia la Notizia Enrico Lucci. A rispondere è stato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, che ha chiarito come sia impossibile dimenticare il lavoro del conduttore e che per lui le porte della Rai saranno sempre aperte.

Marcello Ciannamea: "Per Amadus le porte della Rai saranno sempre aperte"

Nel corso della conferenza stampa di venerdì 14 febbraio, l'inviato di Striscia la Notizia ha chiesto ai dirigenti Rai se "le porte" per Amadeus saranno aperte anche in futuro. A rispondere è stato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, che ha assicurato che ci sarà sempre posto per il conduttore. "Apertissime, assolutamente sì. Noi non dimentichiamo il passato in nessun modo – ha subito chiarito – Amadeus è stato un'artista straordinario, lo è ancora oggi. Non chiudiamo le porte a nessuno, assolutamente".

Marcello Ciannamea: "Amadeus al Festival? Vediamo che succede tra due anni"

Enrico Lucci ha poi chiesto che intenzioni ci sono per la conduzione dei prossimi anni del Festival di Sanremo. "Scaduti i due anni di Carlo Conti pensate di mandarlo via e ripescare Amadeus? – ha chiesto l'inviato di Striscia la Notizia – Oppure lasciate sempre Carlo Conti per altri dieci anni?" Marcello Ciannamea ha chiarito che è prematuro rispondere alla domanda: "Due anni sono tanti. Bisogna ancora pensarci un po'. Abbiamo tempo di riflettere". Lo scambio si è poi concluso con una battuta di Lucci, che ha scherzato: "Sapete quanto vi costa con le lampade abbronzanti? Con i soldi degli italiani". Marcella Ciannamea ha replicato ironicamente: "Abbiamo previsto in budget anche questo: l'abbronzatura artificiale, naturale in realtà".