video suggerito

Alessandro Cattelan e Gaia ballano al DopoFestival e la statua di Carlo Conti perde un braccio: il video social Piccolo incidente durante la prima puntata del DopoFestival: mentre Alessandro Cattelan e Gaia ballavano insieme, dalla statua di Carlo Conti alle loro spalle si è staccato un braccio all’improvviso. “Doveva succedere”, ha commentato il conduttore. “Scusaci Carlo”, ha fatto eco la cantante. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Piccolo incidente durante la prima puntata del DopoFestival. Fuori dal Teatro Ariston, al termine della serata di debutto della 75esima edizione della kermesse, un braccio della statua di Carlo Conti si è staccato mentre Alessandro Cattelan ballava insieme a Gaia. Il video del momento sui social. "Doveva succedere prima o poi", ha commentato il conduttore, tra le risate e lo stupore.

Cattelan e Gaia ballano insieme, la statua di Carlo Conti ‘perde' un braccio: il video

Fuori dal teatro Ariston, Alessandro Cattelan ha condotto la prima serata del DopoFestival insieme alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Prima di iniziare, il conduttore si è esibito insieme alla cantante Gaia sulle note del suo brano Chiami tu, chiamo io. Con loro anche i tre ballerini dell'artista, gli stessi che sono saliti sul palco. Durante l'esibizione davanti al pubblico, però, si è verificato un piccolo incidente: come si vede in diversi video sui social, dalla statua di Carlo Conti si è staccato un braccio all'improvviso senza che nessuno lo stesse sfiorando. Poco dopo Cattelan se ne è accorto e, tra le risate, ha commentato: "Doveva succedere. Speravo più avanti, ma doveva succedere prima o poi. Alla fine la tireremo giù con le corde come quella di un dittatore". "Scusaci Carlo", ha commentato Gaia tra lo stupore e le risate ballerini. In realtà la colpa non è di nessuno di loro: come mostrano le immagini, il ‘braccio' si è staccato da solo, senza che nessuno lo toccasse.