Al DopoFestival Federica Nargi rivede Selvaggia Lucarelli: "Me l'ha messa in quel posto, mi ha tradita" Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi si sono riviste al DopoFestival dopo Ballando con le stelle. Tra frecciatine e ironia, hanno ricordato quello zero dato dalla giornalista alla showgirl durante la finale.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del DopoFestival trasmessa mercoledì 12 febbraio, Selvaggia Lucarelli ha rivisto Federica Nargi dopo Ballando con le stelle. Così, tra frecciatine e ironia, hanno ricordato quello zero che la giornalista ha dato alla showgirl durante la finalissima e che lei non si sarebbe mai aspettato.

Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi si rivedono dopo Ballando con le stelle

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno partecipato alla puntata del DopoFestival di mercoledì 12 febbraio. La coppia ha anche ballato e Selvaggia Lucarelli ha commentato: "A Federica devo dare dieci dopo averle dato zero alla finale di Ballando con le stelle. L'ho tradita". E quello zero, Nargi se lo ricorda bene: "Ancora non mi sono ripresa da quello zero. Mi hai tradito". Lucarelli, allora, ha ammesso:

Ho fatto un'infamata. È stata una vigliaccata. Le ho dato zero quando avevo il voto segreto. Non sapevo che poi il giorno dopo avrebbero pubblicato i voti segreti. Dopo che li hanno pubblicati gli altri, li ho pubblicati anch'io, ho fatto la finta di voler ammettere l'infamia. Ma in realtà erano già stati pubblicati.

La reazione di Federica Nargi allo zero di Selvaggia Lucarelli

Federica Nargi si è detta convinta che in fondo Selvaggia Lucarelli l'abbia apprezzata molto come concorrente, per questo non si aspettava lo zero ricevuto proprio nella puntata più importante, quella della finale:

Posso dire? Secondo me Selvaggia mi ha amato da subito. La percepivo questa cosa. Lo vedevo da come mi guardavi. Mi sono detta: "Selvaggia è una donna intelligente e quindi mi amerà sicuramente". Poi me l'ha messa in quel posto.

Selvaggia Lucarelli, tuttavia, ha spiegato di avere dovuto fare una scelta. In finale, ha preferito premiare un'altra concorrente che poi è stata la vincitrice: "C'era Bianca Guaccero che era talmente brava".