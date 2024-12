Perché Selvaggia Lucarelli ha dato zero a Federica Nargi a Ballando nonostante fosse la sua preferita

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto Ballando con le Stelle 2024. La coppia si è classificata al primo posto battendo tutte le altre in gara in questa edizione del programma, la cui finale è andata in onda sabato 21 dicembre su Rai1. Al secondo posto Federica Pellegrini-Pasquale La Rocca e al terzo Federica Nargi e Luca Favilla. Durante la diretta, la giudice Selvaggia Lucarelli ha deciso di dare zero all'esibizione di quest'ultima coppia, con una motivazione ben precisa. Ecco quale.

La spiegazione di Selvaggia Lucarelli

Con una storia Instagram, Selvaggia Lucarelli ha spiegato perché ha deciso di dare zero alla coppia formata da Nargi e Favilla. La giudice ha sempre tifato per loro ma, arrivati alla fine del programma, era sicura non avrebbero vinto: "Nargi e Favilla erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili". Il voto zero, quindi, è stato dettato dall'intenzione di lasciare spazio ad altri concorrenti nello spareggio: "E quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/ Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo. Anche perché Pellegrini è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato Bianca".

Lo spareggio finale e la vittoria di Guaccero-Pernice

Nella finale di Ballando con le Stelle 2024 a salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I concorrenti in questi mesi hanno creato anche un altro tipo di legame, tanto che durante la diretta hanno persino parlato di matrimonio. Al secondo posto Federica Pellegrini e Pasquale la Rocca. La nuotatrice ha dovuto affrontare diverse difficoltà in questo percorso in tv, come la sostituzione del suo maestro Angelo Madonia. "Avevi il partner sbagliato come lei. Poi hai incontrato Jack e vi siete innamorati. Pasquale è molto più di Jack", ha commentato Lucarelli paragonando la storia della concorrente a quella di Jack e Rose in Titanic. Al terzo posto Federica Nargi e Luca Favilla, fin dall'inizio forti e determinati, che hanno continuato a combattere senza mai arrendersi. Ma capendo che non avrebbero vinto, Lucarelli ha deciso di dare zero alla loro esibizione.