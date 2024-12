video suggerito

Federica Pellegrini sbeffeggiata da Lucarelli a Ballando: "Avevi il partner sbagliato come Rose in Titanic" Federica Pellegrini non è riuscita a trattenere l'emozione nella finale di Ballando: "Penso a ciò che poteva essere e mi viene rabbia", ha detto in riferimento all'esclusione di Angelo Madonia. Selvaggia Lucarelli: "Tu sei stata la grande eroina di una grande storia, eri arrivata con il partner sbagliato, poi hai incontrato il tuo Jack come Rose in Titanic".

A cura di Sara Leombruno

Federica Pellegrini e Pasquale La Rossa sono stati tra i protagonisti della finale di Ballando con le Stelle. Dopo il turbolento percorso della nuotatrice, che ha dovuto cambiare partner di ballo in corso d'opera per l'esclusione di Angelo Madonia dal programma, in finale si è lasciata andare alla commozione e ha detto di sentirsi finalmente libera: "Ma sono incaz*ata, potevo sentirmi così prima". Dopo l'esibizione, Selvaggia Lucarelli ha cercato di allentare la tensione paragonando la sua storia a quella di Rose in Titanic: "Avevi il partner sbagliato come lei. Poi hai incontrato Jack e vi siete innamorati. Pasquale è molto più di Jack, è Gesù. Basta, ho detto una str*onzata".

La commozione di Federica Pellegrini

Nel video di presentazione prima dell'esibizione, la campionessa olimpica si è lasciata andare a un lungo sfogo, in cui non è riuscita a trattenere le lacrime: "Quello che volevo che uscisse di me è uscito. Sarebbe potuto essere più semplice, ci sono state un po' di montagne russe, ho tenuto fino ad ora. Penso a tutto quello che è stato e che poteva essere e mi fa un po' incazzare", ha detto, riferendosi al fatto di aver dovuto cambiare partner in corso d'opera dopo che Angelo Madonia è stato escluso dalla produzione.

La nuotatrice ha detto di sentirsi finalmente leggera: "Mi viene rabbia perché questa sensazione poteva venire prima, poteva durare di più, quindi un po' mi dispiace ma sono contenta di esserci arrivata".

Lucarelli: "Tu come Rose di Titanic, avevi il partner sbagliato"

Selvaggia Lucarelli, al termine dell'esibizione, ha cercato di stemperare la tensione scherzando con la nuotatrice e paragonandola a Rose in Titanic: "Tu sei stata la grande eroina di una grande storia, sei stata la nostra Rose del Titanic: tu arrivi con un biglietto di prima classe, sali sul Titanic col partner sbagliato, poi incontri Jack, vi innamorate. Pasquale è molto più di Jack, è Gesù. Basta, ho detto una str*onzata".