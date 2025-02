video suggerito

Al Bano: “Escluso da Sanremo 25 perché non ho l’età. Amadeus mi fece una promessa, ma non l’ha rispettata” “Non mi hanno voluto al Festival perché non ho l’età. Ho mandato tre canzoni a Conti, volevo chiudere la mia carriera come concorrente”, ha spiegato Al Bano, che è stato escluso dai 29 Big in gara a Sanremo 2025. “Amadeus mi fece una promessa, ma non l’ha rispettata”, ha poi aggiunto. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Bano non sarà al Festival di Sanremo 2025. "Lo sanno tutti che non mi hanno voluto perché non ho l'età", ha spiegato il cantante di Cellino San Marco ai microfoni di Rtl 10.25, a proposito del motivo della sua esclusione dalla kermesse. Nonostante presentato diversi brani a Carlo Conti, non è stato accettato tra i 29 Big in gara. Poi ha parlato di una promessa fatta ma non mantenuta da Amadeus.

Perché Al Bano non è al Festival di Sanremo 2025

Al Bano avrebbe voluto partecipare a concludere la sua carriera in modo simbolico, ma Carlo Conti e il resto del team non gli hanno dato questa possibilità: "Lo sanno tutti che non mi hanno voluto perché non ho l'età, ma comunque viva Sanremo. Ho mandato tre canzoni, non una, volevo davvero chiudere la mia carriera da concorrente con Sanremo". Il cantante ha anche ricordato che lo scorso anno Amadeus gli aveva fatto una promessa, ma non è stata rispettata: "Anche Amadeus mi ha detto: ‘Vieni, Al Bano, quest’anno ti offro la partecipazione con Morandi e Ranieri. Poi, il prossimo anno, torni in gara”. Io detesto la gente che non mantiene le promesse. Le parole dovrebbero essere sacre".

"Mi hanno invitato alla serata dei duetti ma ho rifiutato"

Al Bano ha spiegato che in realtà un invito per il Festival di quest'anno è arrivato, ma non in qualità di concorrente ufficiale bensì come ospite nella serata due duetti, che si terrà venerdì 14 febbraio. Invito che però ha rifiutato: "Con tutto il rispetto per le cover, il mio disegno era diverso. Grazie per l’invito, ma ho detto no. Se mi avessero detto Al Bano, quest’anno vogliamo fare altro, avrei capito". Nonostante tutto, il cantante non si arrenderà e intende combattere per tornare alla kermesse: "Una bugia che non ci riproverò più, ho solo detto di avere la sanremite acuta!".