Achille Lauro sui fischi per il settimo posto a Sanremo: "Non c'è riconoscimento più grande di essere amato così" Ospite di Domenica In, Achille Lauro ha commentato il suo settimo posto al Festival di Sanremo 2025, che ha generato fischi all'Ariston e in sala stampa. "Non esiste riconoscimento più grande di essere amato così. Vedere la sala stampa e le persone reagire così è assurdo", ha commentato.

A cura di Elisabetta Murina

Achille Lauro è stato il primo ospite di Domenica In speciale Sanremo, in onda domenica 16 febbraio su Rai1. Il cantante ha parlato con Mara Venier del Festival appeno concluso, dalla settima posizione in classifica che ha fatto scalpore all'Ariston ai suoi look, passando per il duetto con Elodie nella serata delle cover.

Achille Lauro risponde ai fischi sul suo settimo posto al Festival

Achille Lauro si è classificato al settimo posto al Festival di Sanremo 2025. La sua posizione ha suscitato fischi e una reazione immediata all'Ariston e in sala stampa, in quanto in molti speravano nella top five o nel podio."Mi aspettavo qualcosa di più", gli ha detto Mara Venier. "Non esiste riconoscimento più grande di essere amato così, tu sai da dove sono partito. Vedere la sala stampa e le persone reagire così è assurdo. Io sono della gente", ha commentato il cantante a proposito dei fischi riguardo la sua posizione in classifica. "Sono così felice di vederti cresciuto e maturato, hai il coraggio di tirare fuori quello che hai dentro l'anima e il cuore. Achille è un uomo con un cuore e generosità, da sempre un aiuta chi ha bisogno", ha aggiunto Venier.

Il Sanremo di Achille Lauro: il duetto con Elodie

Al Festival di Sanremo 2025, Achille Lauro ha portato il brano Incoscienti Giovani, autobiografico. Nel corso della settimana, ha condiviso con i giornalisti due lunghe lettere, una scritta dalla mamma e l'altra dal suo primo amore. A Domenica In, un giornalista gli ha chiesto cosa direbbe lui se dovesse scrivere una lettera: "Tutto si ridurrebbe a quello che ho detto prima. Non c'è più grande riconoscimento dell'amore che ho ricevuto tutti i giorni".

Poi ha svelato cosa ha detto con Elodie dopo la serata dei duetti: "Penso mi abbia detto ‘bastardo', l'hai fatto veramente". E a proposito del video che circolano in cui canta con Venditti, ha commentato: "Ogni sera arrivavo all'Ariston e dicevo ‘scaldiamo la voce con un pezzo di Venditti'. L'ultima sera c'era davvero lui nel camerino di fianco". Poi sui look portati alla kermesse: "Io sono così nella mia vita normale. Quando sono venuto qua non era il Sanremo di oggi, più tradizionalista, ho sempre portato il mio concerto all'interno della televisione. Nella mia vita mi vedo così, normale. Non escludo un ritorno".