"Sei una leggenda", il medley improvvisato di Achille Lauro e Antonello Venditti nel backstage di Sanremo 2025 Nel backstage, mentre si attende di entrare in scena, Achille Lauro improvvisa un medley con Antonello Venditti: "Sei una leggenda". Il cantautore romano, visibilmente emozionato, si unisce spontaneamente alla performance e commenta: "Queste canzoni sembrano tue". Si è creato uno di quei momenti irripetibili che solo il Festival sa regalare.

Un duetto improvvisato nei corridoi del Teatro Ariston

Tutto è iniziato quando Achille Lauro, accompagnato da qualcuno con una chitarra acustica in mano, ha accennato le prime note di "Ricordati di me". Venditti, in piedi poco distante nel backstage del Festival, ha sorriso e ha iniziato a cantare. Un duetto improvvisato che ha attirato l'attenzione di artisti e addetti ai lavori, formando un piccolo pubblico improvvisato nei corridoi del Teatro Ariston.

Venditti: "Queste canzoni sembrano tue", Lauro risponde: "Tu sei una leggenda"

Antonello Venditti ha anche fatto i complimenti ad Achille Lauro: "Queste canzoni sembrano tue". Il cantante, arrivato settimo con Incoscienti giovani, ha risposto: "Tu sei una leggenda". Il repertorio si è allargato con "Che tesoro che sei". Venditti ha continuato a cantare, però poi ha fatto notare a tutti che "Questa è un'altra canzone, io ne devo cantare un'altra". Il momento si è quindi concluso con un abbraccio tra i due, poi Antonello Venditti è sgattaiolato via pronto a entrare in scena per la sua esibizione. Nei corridoi, però, si è proseguito a cantare fino a sfumare il refrain di Che tesoro che sei. Chissà, magari in futuro vedremo questi due artisti, incontratisi per la prima volta in questa occasione, duettuare su un palco vero e proprio. Farebbero bene a pensarci.