Una visita decisamente inaspettata quella che ha sorpreso questa mattina le monache di clausura di Spello, in Umbria. Alla porta del loro convento infatti hanno visto presentarsi addirittura il Papa in persona che è arrivato di buonora al Monastero e ha trascorso l'intera mattinata con loro fino al pranzo. "Il Santo Padre Francesco ha compiuto oggi una visita privata al Monastero di clausura delle Clarisse a Vallegloria, Spello (Perugia) per incoraggiare le suore di clausura, la vita contemplativa e condividere con loro l’Eucaristia, la preghiera e il pane"hanno spiegato dal Vaticano. In realtà il Pontefice aveva già promesso alle suore che sarebbe andato a trovarle anche se non aveva specificato quando. Con la sorpresa infatti il Papa in un certo ha voluto ricambiare una precedente visita fattagli proprio dalle monache a Santa Marta il 25 agosto 2016.

Il Papa fino all'ultimo ha preferito tenere segreta la visita tanto che ne era stato informato solo il vescovo di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi, con la preghiera di non divulgare la notizia. "Il Papa mi aveva manifestato più volte l’idea, poi ho capito che il viaggio aveva preso forma perché, nel nostro ultimo incontro, il Santo Padre mi ha mostrato di sapere precisamente distanza e tempo di percorrenza del viaggio per Spello! Alla Vigilia di Natale ho conosciuto il programma e questa gioia che non potevo condividere con nessuno ha segnato tutte le celebrazioni di questi giorni" ha spiegato lo stesso prelato. Una visita che nemmeno la neve che in queste ore ha imbiancato il monte Subasio è riuscita a fermare. Francesco si è presentato alle suore prima delle 9, poi ha celebrato la Messa con il vescovo e si è intrattenuto con le suore fino al pranzo, infine è ripartito per Roma nel primo pomeriggio.