in foto: Simone Geracitano, 17 anni (Facebook).

Tragedia nella notte a Siracusa, dove un ragazzo di 17 anni è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi in Viale Scala Greca, all'altezza di via Modica. Simone Geracitano, questo il nome della vittima, era a bordo della sua moto quando ne ha perso improvvisamente il controllo, per cause che sono ancora in via di accertamento, nei pressi di un incrocio mentre si stava dirigendo nel centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a quel punto si è schiantato contro un palo che sosteneva un cartellone della pubblicità al bordo della strada. Sul posto i vigili urbani e il 118, allertati da alcuni passanti, ma inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari di salvarlo. Sarebbe deceduto appena arrivato al pronto soccorso.

Grande dolore in città, soprattutto tra i compagni di scuola e i docenti del liceo scientifico Einaudi che il ragazzo frequentava e che pochi minuti fa ha condiviso sulla pagina Facebook ufficiale il nastro del lutto. A Siracusa Simone, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 18 anni, era molto conosciuto anche per la sua passione per il tennis, dal momento che sin da piccolo faceva parte del circolo del tennis Tc Siracusa. Intanto, sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.